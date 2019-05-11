Астрологи указали на знаков зодиака, которые через две недели встретят новую любовь

Вторую половинку они найдут в конце мая
Это интересно 14:10
Гороскоп. Фото: pixabay.com.

Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в конце мая и начале июля.

Стрельцам звезды обещают в период с конца мая по начало июня, что в числе своего окружения они смогут разглядеть свою будущую вторую половинку. Отношения будут развиваться настолько быстро, что представители этого знака зодиака и оглянуться не успеют, как окажутся в ЗАГСе.

Козероги встретят незнакомца или незнакомку, симпатия окажется взаимной. Звезды пророчат прочные и длительные отношения.

Водолеям стоит присмотреться к людям, которые дано проявляют к ним теплые отношения и заботу. Настоящие отношения завяжутся с тем человеком, с которым окажется больше всего общих интересов. Станьте ему опорой, а там недалеко и до создания крепкой семьи.

Вероника Преображенская

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