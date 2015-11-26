СanHelp поможет жителям Приморья

Приложение для экстренной помощи будет полезно детям, родителям, пенсионерам и просто неравнодушным прохожим
Общество 16:20
Приложение для экстренной помощи будет полезно детям, родителям, пенсионерам и просто неравнодушным прохожим. Фото: пресс-служба АПК

С этого года жители Приморья смогут воспользоваться новым сервисом, позволяющим в нестандартной или экстренной ситуации попросить о помощи или оказать ее, а также оповестить об этом специальные службы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию края.

Полезное мобильное приложение СanHelp, разработчиком которого является новосибирская компания "Азимут", уже доступно жителям Приморья в GooglePlay и AppStore (3+).

Приложение действует по принципу сигнального оповещения. Оказавшись в экстренной ситуации, человек всегда сможет открыть приложение CanHelp и попросить о помощи пользователей, зарегистрированных в системе и находящихся поблизости.

Разработчики отмечают: приложение будет полезно детям, родителям, пенсионерам, просто неравнодушным прохожим, которые заметили, что кто-то рядом нуждается в помощи.

"Если вы увидели человека, попавшего в беду – достаточно сделать фотографию и загрузить в приложение. Сервис автоматически оповестит необходимые службы, а если человек зарегистрирован в приложении – отправит уведомление о случившемся его близким", – комментируют они.

Среди возможностей приложения: безопасный вход с распознаванием лица, при помощи технологии нейронных сетей, отправка уведомления родственникам и ЭС с вашими координатами, отправка голосовых сообщений.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, информацию о полезном приложении специалисты распространили во всех подведомственных учреждениях.

"Сейчас сообщения о людях, нуждающихся в срочной социальной помощи, поступают на “социальный” телефон Приморского центра соцобслуживания населения. Все знают, куда звонить, если нужна медицинская помощь или помощь спасателей. Появление сервиса, способного облегчить “доставку” информации в экстренные службы, сделает срочную помощь нуждающемуся более оперативной", – считают специалисты.

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