Разбитые машины, визг резины, шквал эмоций: дрифт-сезон открыли в Приморье

Первый этап РДС-Восток состоялся на "Примринге" в Приморье в субботу, 11 мая. Участие в автосражении приняли 17 сильнейших гонщиков из трёх регионов Дальнего Востока. Но дойти до финала смог только один – пилот из Владивостока Максим Седых. На втором месте оказался Алексей Линьков, замкнул тройку призеров находкинец Григорий Гусев, сообщает ИА PrimaMedia.

Настоящим открытием сезона стал 16-летний гонщик Денис Сорокопуд, который в этом году дебютировал в соревнованиях. Причем достаточно удачно, сумев с ходу дойти до Топ-8. Но во втором заезде с Алексеем Линьковым "Чайзер" Дениса влетел в бетонное ограждение и в Топ-4 прошел Линьков.

Еще одна внушительная авария произошла в Топ-8 у пилота из Благовещенска Николая Чудайкина в паре с Григорием Гусевым. В первом же заезде Toyota Soarer на постановке на большой скорости "поймали" бетонные блоки, красивый автомобиль превратился в изрядно помятый и отправился на эвакуаторе в техпарк. 5 минут Николаю бы не хватило на восстановление авто, дальше прошел Григорий.

В финал попали Максим Седых, Алексей Линьков, Григорий Гусев и Алексей Передерей. Победу в заезде за первое место одержал Максим Седых, сам пилот признался, что даже не планировал участвовать. На втором месте оказался Алексей Линьков, замкнул тройку призеров находкинец Григорий Гусев.

Для тех, кто не смог лично поприсутствовать на первом этапе, в этом году еще есть достаточно времени. Соревнования РДС-Восток (0+) запланированы в трёх дальневосточных городах: Хабаровск (8 июня), Благовещенск (22 июня), Владивосток (13 июля), Владивосток (31 августа).

12.05.2019