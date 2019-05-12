"Люди в черном": раскрыт секрет, почему россияне любят мрачно одеваться

Известный психолог связывает выбор одежды с климатическими условиями
Общество 17:00
Одежда. Фото: Ольга Бойко, ИА EAOmedia

Раскрыт секрет, почему многие россияне предпочитают одежду темных тонов. Член Российского психологического общества Наталья Искра объяснила выбор черной одежды суровыми климатическими условиями России.

По ее словам, россияне выбирают цвет одежды в соответствии с сезоном, поэтому одеяния черного цвета пользуются самой большой популярностью. Как рассказала Искра "Вечерней Москве", в зимнее время серая и черная одежда помогает выделить достоинства человека, его яркие черты и сконцентрировать на них внимание окружающих.

Кроме того, психолог считает, что цвет одежды может свидетельствовать о внутренних проблемах человека. Если человек не просто носит одежду мрачных тонов, но еще и неряшлив, небрежен, не следит за своим внешним видом, то можно говорить о подавленном состоянии.

Также Искра рассказала, как цвета воздействуют на настроение. Розовый, бежевый цвета могут улучшить настроение, считает психолог. Холодные цвета, например, светло-голубой, способствуют работе и мыслительной активности.

При этом, по ее мнению, с яркими цветами нужно быть осторожнее. Например, красный цвет повышает агрессивность. Ярко-оранжевый цвет может способствовать перевозбуждению нервной системы.

Герман Штакеншнейдер

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