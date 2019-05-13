Большинство россиян проверят на ВИЧ

Акция стартует 14 мая

14 мая в России начнется ежегодная акция "Стоп ВИЧ/СПИД", в рамках которой будет организовано тестирование в трудовых коллективах. С июня по декабрь акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция", двигаясь с юга на север страны, охватит 180 городов 40 регионов.

В ходе акции для населения этих регионов будет организовано бесплатное тестирование на ВИЧ мобильных пунктах на базе автомобилей ГАЗ. В рамках акции в федеральных вузах и медицинских учреждениях страны также пройдут различные обучающие семинары, психологические тренинги, анонимные тестирования на ВИЧ, студенческие флешмобы и другие мероприятия, в том числе спортивные.

Минздрав сообщил, что на конец 2018 года число официально зарегистрированных россиян, инфицированных ВИЧ превысило 896 тысяч. По мнению ведомства, число новых случаев инфицирования снижается.

По информации ТАСС, под диспансерным наблюдением на 1 января 2019 года находилось более 715 тысяч человек.

В Минздраве добавили, что в 2018 году обследование на ВИЧ-инфекцию прошли 37,9 млн человек или 25,8% россиян от общего числа населения страны. В прошлом году этот показатель составлял чуть более 33,8 млн человек или 23% соответственно.

Минздрав ежегодно проводит федеральные акции по информированию населения в наиболее пораженных этой инфекцией регионах страны и организует добровольное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, включая выезд мобильных пунктов тестирования. В этом году шестая акция "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет с 14 по 19 мая.

Егор Тараруев