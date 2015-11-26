«Ничего святого»: Полиция задержала мужчину, обворовавшего строящийся во Владивостоке храм

Злоумышленник ночью вывез с территории объекта две катушки медной проволоки, чтобы затем сдать их в пункт приема металла

Храм. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже из кафедрального собора, строящегося на центральной площади Владивостока. Злоумышленник ночью вывез с территории объекта две катушки медной проволоки, одну из них он успел сдать в пункт приема металла, вторую у него изъяли и вернули собственникам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Злоумышленником оказался 34-летний ранее судимый житель Владивостока. В отделе полиции подозреваемый уже дал признательные показания, пояснив, что две трехсоткилограммовые катушки с проволокой вывез на арендованной машине.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.



Медная проволока. Фото: УМВД России по городу Владивостоку

Напомним, что Спасо-Преображенский кафедральный собор на центральной площади Владивостока после достройки будет самым крупным храмом в Приморском крае, он вместит до 3 тысяч верующих. Для сравнения, Свято-Никольский кафедральный собор на Махалина вмещает около 600 верующих, Покровский кафедральный собор – около тысячи человек.

Первую службу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе планируют провести уже в 2019 году, не дожидаясь окончания отделочных работ. Причем на освещение долгостроя местные церковнослужители ожидают патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



