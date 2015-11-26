Косаток и белух могут выпустить из «китовой тюрьмы» в Приморье уже в начале лета

Последнее слово остается за учеными, которые решат, когда животные будут готовы к выпуску

Косатки. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Косатки и белухи, которые находятся в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой, могут быть возвращены в дикую природу в течение одного-двух месяцев. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко накануне заседания специальной межведомственной группы Минприроды России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Сейчас мы ждем финального решения ученых – ВНИРО, ТИНРО, ветеринаров и сотрудников спецучреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, когда и каким способом выпускать мормлеков из вольеров. Мы поможем реализовать индивидуальные планы реабилитации и выпуск каждого животного", – сказал Кожемяко.

Губернатор Приморья также отметил, что власти выполнили все условия соглашения, подписанного в марте. В частности, был создан реабилитационный центр адаптации в бухте Средняя, ученым оказали содействие в работе по диагностике состояния мормлеков.

Напомним, в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой содержалось 87 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Помимо них в центре находилось шесть моржат, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай. Однако 21 февраля, стало известно, что одна косатка сбежала из заточения. Экологи подозревают, что животное погибло.

Ранее по факту незаконного вылова молодых особей морских млекопитающих было возбуждено уголовное дело, которым сначала занимался Следственный комитет по Приморскому краю, а позже дело было передано в УМВД России по Хабаровскому краю.

8 февраля ФСБ возбудило административные дела в отношении четырех компаний, которые причастны к организации "китовой тюрьмы". Теперь им грозит крупный штраф — от двукратного до трехкратного размера стоимости выловленных животных. Цена одной косатки или белухи, по данным СМИ, начинается от 1 млн долларов.