Где на Руси стало жить веселей - вступили в силу новые региональные законы

Нововведенные льготы касаются пенсионеров, ветеранов, учащихся, родителей, педагогов и медиков

Пока россияне праздновали Первомай и День Победы вступили в силу не только важные федеральные законы, но и в регионах появились новые законодательные нормы. У школьников, медиков, родителей, ветеранов войны, пенсионеров прибавилось льгот и пособий, сообщает "Российская газета".

Деньги вместо земли

В Архангельской области у многодетных семей и сельчан появилась возможность получить деньги взамен положенного бесплатного земельного участка. Областные законодатели объясняют новацию небольшим количеством земель, которые устроят граждан. В области много заболоченных территорий, инфраструктура также оставляет желать лучшего.

Размер выплаты составит 210 тысяч рублей. При расчете суммы ориентировались на средний размер первого взноса по ипотеке в регионе. Потратить эти деньги можно только на решение жилищного вопроса. Варианты самые разные — от ипотечного кредита до строительства дома.

Валить валежник

В той же Архангельской области разрешили использовать бензиновые и электропилы для заготовки валежника. Ранее излишние требования ограничивали добычу актуального для Севера с его печным отоплением топливного ресурса.

Кто учится, тот ест

Региональный бюджет Белгородской области заплатит за обеды учащихся техникумов и училищ. На питание одного учащегося в бюджете предусмотрена субсидия в размере 42 рублей на день. Региональные средства будут выделяться с начала учебного года. На сентябрь-декабрь 2019 года заложено 66,4 млн рублей, на весь 2020 год — 155 млн, на 2021-й — 161,3 млн.

Новая зарплата — с нового учебного года

Поэтапное повышение оплаты труда педработников предусмотрено с 1 сентября в бюджете Белгородской области. Их зарплата возрастет на 25% (до 38 204 рублей), а с 1 сентября 2020 года — еще на 20% (до 45 845 рублей). Бюджет потратит на повышение 595 млн рублей в 2019 году, более двух млрд — в 2020-м, свыше 2,8 млрд — в 2021-м.

"Сиротские" деньги

В Краснодарском крае усыновители сироты получат единовременное пособие в 300 тысяч рублей. При усыновлении ребенка-инвалида — 500 тысяч рублей. Получить их можно будет после трех лет проживания ребенка в семье. Выплаты получат семьи, принявшие детей-сирот с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021-го. Единовременная помощь будет выплачиваться только с 2022 года.

Россия приросла новым муниципалитетом

В Пермском крае создан Нытвенский городской округ, в который вошел город Нытва и еще 116 сельских населенных пунктов. Объединение должно повысить эффективность управления бюджетными финансами и позволить более эффективно решать вопросы благоустройства, ремонта дорог и социальных объектов. При этом жители сел не изменят свой правовой статус и могут рассчитывать на все "сельские" льготы.

Камчатка приросла новыми наградами

В крае учредили 11 новых наград и почетных званий, а также расширили круг лиц, имеющих право на звание "Ветеран труда". Присвоение наград и званий предполагает премии, размер которых колеблется от 15 тысяч до 300 тысяч рублей. Максимальная премия ожидает обладателей почетного звания "Родительская слава Камчатки" — родителей и усыновителей, достойно воспитавших пять и более детей. По размеру денежной выплаты к ним приравнены обладатели высшего звания отличия "За заслуги перед Камчаткой" и звания "Почетный житель Камчатского края".

Вейп законодательно приравняли к сигаретам

Продажа электронных сигарет несовершеннолетним будет караться штрафом в Карачаево-Черкесии. Физическим лицам придется раскошелиться на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юридическим — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом российское законодательство на ограничение распространения табачной продукции среди несовершеннолетних не распространяется на вейпы.

Ранее законодательно была запрещена продажа электронных сигарет подросткам в Санкт-Петербурге, Московской, Астраханской, Вологодской, Пензенской, Оренбургской и Ростовской областях, в Бурятии и Удмуртии.

"Медицинская" льгота

Право на льготную ипотеку получили медики Владимирской области, приехавшие сюда на работу из других регионов. Ранее льготой могли воспользоваться лишь медработники с областной пропиской. Получить поблажку смогут медики в возрасте до 41 года. Субсидия на уплату первоначального взноса может составить до 20% от стоимости жилья, но не свыше 350 тысяч рублей. Законом предусмотрена выплата ежемесячной компенсации половины процентов по кредиту в течение пяти лет, но не более пяти тысяч рублей в месяц.

И другие региональные "радости"

Освободить ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога решили во Владимирской области, где их проживает около 9,4 тысяч. Под льготу попадают автомобили с мощностью двигателя не более 110 л/с. О намерении воспользоваться льготой необходимо заявить в письменной форме.

Месячный лимит на поездки по единому социальному проездному билету, введенный в Орловской области в феврале, вызвал нарекания в связи с ограниченным числом поездок. Теперь он расширен с 60 до 90 поездок.

Забайкалье расширило льготы для "детей войны". Теперь в их число включены граждане, родившиеся до конца Второй мировой — 3 сентября 1945 года. В перечне льгот — внеочередные медпомощь и помещение в стационары соцобслуживания, бесплатные посещения культурных учреждений (с одним сопровождающим) и ежегодная адресная социальная помощь ко Дню Победы.

Стоимость проезда для получения медпомощи в других регионах будут компенсировать в Калининградской области. Сопровождающие лица также смогут получить компенсацию при наличии заключения медкомиссии о необходимости сопровождения. До 200 человек в год смогут изготовить и отремонтировать зубные протезы за счет государства. Речь идет об инвалидах и ветеранах Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узниках концлагерей и гетто, членах экипажей транспортных судов, интернированных в военный период в иностранных портах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

В Краснодарском крае Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы будут дополнительно получать 15 тысяч рублей ежемесячно. Их вдовы смогут рассчитывать на восемь тысяч рублей, если повторно не вступят в брак.

Егор Тараруев