Нехороший сюрприз ожидает многих, кто едет из города через Ботанический сад (фото)

Люди по сети распространяют друг другу предупреждения в сети
Это интересно 13:09
Дорога. Фото: ИА PrimaMedia

Автомобилистов Владивостока в социальных сетях предупреждают друг друга о мобильных камерах фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), так называемые "треноги".

"Стоят перед ботаническим садом на выезд из города", — пишет интернет-паблик в социальной сети instagram @dpskontrol_125rus.

В комментариях пользователи были разгневаны работой "треногни".

"Тренога"

"Тренога". Фото: интернет-паблик @dpscontro_125rus

К примеру, автомобилистов Владивостока ранее предупреждали о появлении новой камеры фиксации нарушений. Как писали в соцсетях, устройство установили недавно в районе остановки "Вертодром" на острове Русский. Это место считается известным в городе.

Пост о появлении "треноги" — мобильные фоторадарные комплексы — рядом, с которой припаркован автомобиль владельца камеры Toyota Land Cruiser — появился в популярном сообществе @dpskontrol_125rus в социальной сети Instagram.

"Русский остров. Не летите", — написал автор поста.

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