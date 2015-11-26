Нехороший сюрприз ожидает многих, кто едет из города через Ботанический сад (фото)

Автомобилистов Владивостока в социальных сетях предупреждают друг друга о мобильных камерах фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), так называемые "треноги".
"Стоят перед ботаническим садом на выезд из города", — пишет интернет-паблик в социальной сети instagram @dpskontrol_125rus.
В комментариях пользователи были разгневаны работой "треногни".
"Тренога". Фото: интернет-паблик @dpscontro_125rus
К примеру, автомобилистов Владивостока ранее предупреждали о появлении новой камеры фиксации нарушений. Как писали в соцсетях, устройство установили недавно в районе остановки "Вертодром" на острове Русский. Это место считается известным в городе.
Пост о появлении "треноги" — мобильные фоторадарные комплексы — рядом, с которой припаркован автомобиль владельца камеры Toyota Land Cruiser — появился в популярном сообществе @dpskontrol_125rus в социальной сети Instagram.
"Русский остров. Не летите", — написал автор поста.