Семья погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево приморца получит 500 тысяч рублей

Решение об этом принял губернатор Олег Кожемяко
Общество 13:45
Пожар на борту Sukhoi Superjet 100. Фото: Скриншот видео

На сайте администрации Приморского края опубликовано постановление с подписью главы региона – о разовой материальной помощи семье Михаила Хрумова. 5 мая этого года бывший житель Владивостока оказался среди пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, на борту которого произошел пожар в московском аэропорту Шереметьево. Михаил и еще 40 человек погибли.

"Установить, что право на разовую материальную помощь имеют члены семьи Хрумова Михаила Александровича, погибшего в катастрофе самолета SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", проживавшие на день гибели на территории Приморского края, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей равными долями каждому", — говорится в постановлении.

Документ подписал губернатор Олег Кожемяко. Постановление датировано 9 мая 2019 года, но, как выяснил корреспондент ИА PrimaMedia, опубликовано только сегодня, 13 мая.

Ранее сообщалось, что Михаил Хрумов родился во Владивостоке, учился в школе №79 и в Дальрыбвтузе. 10 лет назад он вместе с женой переехал – сначала в Москву, а позже в Крым. На злополучном рейсе он направлялся в командировку в Мурманск. Во время авиакатастрофы в Шереметьево супруга и маленькие дети Михаила были в Крыму.

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