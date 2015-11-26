В страшной авиакатастрофе в Шереметьево погиб уроженец Владивостока

Мужчина всю свою жизнь прожил во Владивостоке и лишь 10 лет назад переехал в Москву
Происшествия 12:23
Место ЧП. Фото: Скрин из видео

Среди погибших в авиакатастрофе в Шереметьево оказался житель Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Комсомольскую правду". При детальном изучении списка погибших в нем обнаружили имя Михаила Хрумова, который всю свою жизнь прожил в столице ДФО.

Мужчина учился в школе №79, после чего получил высшее образование в Дальрыбвтузе. 10 лет назад он принял решение покинуть Владивосток и вместе с женой переехать в Москву, а позже в Крым. На злополучном рейсе он оказался из-за того, что ехал в командировку в Мурманск.

Его жена и маленькие дети сейчас находятся в Крыму.

Ранее сообщалось, что вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево произошла страшная катастрофа. Самолет компании "Аэрофлот", летевший рейсом Москва-Мурманск решил вернуться обратно в точку вылета. Как объясняют выжившие пассажиры, в воздушное судно ударила молния. Однако причиной катастрофы стало не природное явление — во время посадки начался ужасный пожар и персонал самолета начал в срочном порядке эвакуировать пассажиров. Всего в катастрофе погиб 41 человек, в том числе и двое детей. Сам самолет выгорел на половину.

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