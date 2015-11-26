Объявлен список участников ежегодного Фестиваля мидий во Владивостоке

С 16 по 26 мая в 24 ресторанах города — полкилограмма мидий за 300 рублей и авторские блюда от шефов



Фестиваль мидий. Фото: предоставлено организаторами

Впервые ресторанный Фестиваль мидий прошел в 2018 году и запомнился тем, что с первых дней стал популярным гастрономическим событием города — в первые три дня в ресторанах закончились все запасенные для фестиваля мидии, всего за 10 дней фестиваля было съедено почти 3 тонны мидий. Гости отмечали насыщенный, сочный вкус тихоокеанских мидий и сетовали на небольшую продолжительность фестиваля.



Мидии в винном соусе. Фото: ресторан Moloko

Во втором фестивале (6+) примет участие 24 ресторана Владивостока — в два раза больше, чем в прошлом году. Большая часть заведений — постоянные участники гастрономических фестивалей, проводимых проектом Pacific Russia Food и направленных на популяризацию локальных продуктов и развитие дальневосточной кухни, но есть и новички.

Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe Бар Alaska Grill Кафе Midia Ресторан Svoy Ресторан Moloko&Мёd Фермерский ресторан Ogonёk Паб Cat&Clover (г. Владивосток) Ресторан Tokyo (ост. Дальзавод) Паб Brugge Pub Паб Hunter Pub Паб Billy’s Pub Ресторан Gastroli Grill Ресторан Gusto Кафе STUDIO Гастробар Old Fashioned Ресторан Novik Country Club Бар Black Rabbit Крабетерия Оh, my crab! Бар "Другое место" Ресторан Сascade (Tigre de Cristall) Кафе Kuula Кафе "Золотой дракон" Бар Brothers Grill Кафе Crust Pizza&Wine



Мидии в сливочно-сырном соусе. Фото: кафе STUDIO

В каждом ресторане будет подаваться главное фестивальное блюдо — 500 грамм мидий в створках по единой для всех заведений цене 300 рублей. Помимо основного фестивального блюда шеф-повара предложат гостям различные авторские блюда с дальневосточными мидиями. В некоторых заведениях гостям предложат несколько вариаций фестивального блюда — мидии, тушеные в различных соусах, а где-то можно будет попробовать супы, салаты и прочие блюда.



Мидии. Фото: ресторан Svoy

Меню всех ресторанов-участников будет публиковаться в аккаунте фестиваля @mussel.fest.