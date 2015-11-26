Объявлен список участников ежегодного Фестиваля мидий во Владивостоке

С 16 по 26 мая в 24 ресторанах города — полкилограмма мидий за 300 рублей и авторские блюда от шефов
Общество 14:31

Фестиваль мидий

Фестиваль мидий. Фото: предоставлено организаторами

Впервые ресторанный Фестиваль мидий прошел в 2018 году и запомнился тем, что с первых дней стал популярным гастрономическим событием города в первые три дня в ресторанах закончились все запасенные для фестиваля мидии, всего за 10 дней фестиваля было съедено почти 3 тонны мидий. Гости отмечали насыщенный, сочный вкус тихоокеанских мидий и сетовали на небольшую продолжительность фестиваля.

Мидии в винном соусе

Мидии в винном соусе. Фото: ресторан Moloko

Во втором фестивале (6+) примет участие 24 ресторана Владивостока в два раза больше, чем в прошлом году. Большая часть заведений постоянные участники гастрономических фестивалей, проводимых проектом Pacific Russia Food и направленных на популяризацию локальных продуктов и развитие дальневосточной кухни, но есть и новички.

  1. Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe
  2. Бар Alaska Grill
  3. Кафе Midia
  4. Ресторан Svoy
  5. Ресторан Moloko&Мёd
  6. Фермерский ресторан Ogonёk
  7. Паб Cat&Clover (г. Владивосток)
  8. Ресторан Tokyo (ост. Дальзавод)
  9. Паб Brugge Pub
  10. Паб Hunter Pub
  11. Паб Billy’s Pub
  12. Ресторан Gastroli Grill
  13. Ресторан Gusto
  14. Кафе STUDIO
  15. Гастробар Old Fashioned
  16. Ресторан Novik Country Club
  17. Бар Black Rabbit
  18. Крабетерия Оh, my crab!
  19. Бар "Другое место"
  20. Ресторан Сascade (Tigre de Cristall)
  21. Кафе Kuula
  22. Кафе "Золотой дракон"
  23. Бар Brothers Grill
  24. Кафе Crust Pizza&Wine

Мидии в сливочно-сырном соусе

Мидии в сливочно-сырном соусе. Фото: кафе STUDIO

В каждом ресторане будет подаваться главное фестивальное блюдо — 500 грамм мидий в створках по единой для всех заведений цене 300 рублей. Помимо основного фестивального блюда шеф-повара предложат гостям различные авторские блюда с дальневосточными мидиями. В некоторых заведениях гостям предложат несколько вариаций фестивального блюда мидии, тушеные в различных соусах, а где-то можно будет попробовать супы, салаты и прочие блюда.

Мидии

Мидии. Фото: ресторан Svoy

Меню всех ресторанов-участников будет публиковаться в аккаунте фестиваля @mussel.fest.

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