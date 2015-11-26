Объявлен список участников ежегодного Фестиваля мидий во Владивостоке

Фестиваль мидий. Фото: предоставлено организаторами
Впервые ресторанный Фестиваль мидий прошел в 2018 году и запомнился тем, что с первых дней стал популярным гастрономическим событием города — в первые три дня в ресторанах закончились все запасенные для фестиваля мидии, всего за 10 дней фестиваля было съедено почти 3 тонны мидий. Гости отмечали насыщенный, сочный вкус тихоокеанских мидий и сетовали на небольшую продолжительность фестиваля.
Мидии в винном соусе. Фото: ресторан Moloko
Во втором фестивале (6+) примет участие 24 ресторана Владивостока — в два раза больше, чем в прошлом году. Большая часть заведений — постоянные участники гастрономических фестивалей, проводимых проектом Pacific Russia Food и направленных на популяризацию локальных продуктов и развитие дальневосточной кухни, но есть и новички.
- Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe
- Бар Alaska Grill
- Кафе Midia
- Ресторан Svoy
- Ресторан Moloko&Мёd
- Фермерский ресторан Ogonёk
- Паб Cat&Clover (г. Владивосток)
- Ресторан Tokyo (ост. Дальзавод)
- Паб Brugge Pub
- Паб Hunter Pub
- Паб Billy’s Pub
- Ресторан Gastroli Grill
- Ресторан Gusto
- Кафе STUDIO
- Гастробар Old Fashioned
- Ресторан Novik Country Club
- Бар Black Rabbit
- Крабетерия Оh, my crab!
- Бар "Другое место"
- Ресторан Сascade (Tigre de Cristall)
- Кафе Kuula
- Кафе "Золотой дракон"
- Бар Brothers Grill
- Кафе Crust Pizza&Wine
Мидии в сливочно-сырном соусе. Фото: кафе STUDIO
В каждом ресторане будет подаваться главное фестивальное блюдо — 500 грамм мидий в створках по единой для всех заведений цене 300 рублей. Помимо основного фестивального блюда шеф-повара предложат гостям различные авторские блюда с дальневосточными мидиями. В некоторых заведениях гостям предложат несколько вариаций фестивального блюда — мидии, тушеные в различных соусах, а где-то можно будет попробовать супы, салаты и прочие блюда.
Мидии. Фото: ресторан Svoy
Меню всех ресторанов-участников будет публиковаться в аккаунте фестиваля @mussel.fest.