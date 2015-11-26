Новое дело Овнов, день смыслов Львов и Скорпионы-эзотерики: гороскоп на 16 мая

Астрологический прогноз на четверг от салона «Мандрагора»
Это интересно 15 мая, 20:00
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, затеявшие новое дело, выиграют, обратившись за помощью к друзьям и родственникам. Благоприятный день для расширения круга общения, вероятны как новые знакомства, так и возобновление старых связей.

У ТЕЛЬЦОВ вероятен успех в бизнесе, решении социальных вопросов, учебе. Удачное время для того, чтобы попробовать добиться успеха в делах с помощью своего обаяния, сексуальной привлекательности. Старайтесь сохранять хорошее настроение на протяжении всего дня.

У БЛИЗНЕЦОВ активизируется связь с природными энергиями: рекомендуем вам посещение мест с чистой энергетикой, способной восстановить силы. Также это хорошее время для получения знаний и передачи опыта, беседы с людьми, возвышенными духовно.

РАКАМ показано использовать свое чутье в профессиональной сфере. День обещает много хлопот, а вечер располагает к перемене обстановки: благоприятно уединение. Очень хорошо работать на земле, с растениями.

ЛЬВЫ, ваша задача – увидеть смысл во всем, что происходит и не испугаться перемен. Осознав свои способности, вы быстрее найдете им применение. Хорошо заниматься обустройством дома, делать что-то своими руками.

ДЕВЫ могут ожидать прибыли от вложения денег в туристический бизнес и проекты, связанные с искусством. Возможно, вам будет сложно добиваться своего и не ущемлять при этом интересов окружающих: так что не удивляйтесь, если возникнут недовольные.

ВЕСАМ в профессиональной сфере нужно сейчас сосредоточиться на предоставлении качественных услуг, а не на подсчете возможных дивидендов. Хороший день для путешествий, посещения новых мест. Постарайтесь внести в свою жизнь как можно больше разнообразия.

СКОРПИОНАМ рекомендуется изучать эзотерическую и духовную литературу. У некоторых намечаются встречи с потенциальными покровителями и спонсорами. Не упустите возможности продемонстрировать все, на что способны!

СТРЕЛЬЦАМ хорошо прислушаться к советам друзей, прийти к взаимопониманию по общим вопросам. Для вас день проходит под знаком объединения сил, и в этом случае возможно быстрое продвижение важных дел.

У КОЗЕРОГОВ удачными обещают быть покупки для дома. Можно посоветовать привести свою жизнь в гармонию, внеся в нее недостающие элементы. Вы должны быть особенно внимательны при работе с острыми предметами.

ВОДОЛЕЯМ в отношениях с партнерами по бизнесу нужно сохранять самостоятельность и видение ситуации в целом. Ищите направления, напрямую связанные с вашей основной задачей.

РЫБАМ стоит распланировать очередность сегодняшних событий и освободить вечер для общения с друзьями. Любой новый опыт, новое общение будут стимулировать раскрытие ваших творческих способностей.

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