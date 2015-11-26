У дома-призрака на Патрокле во Владивостоке объявились неизвестные (фото)

Местные жители заметили человека, который с непонятной целью ходил по зданию
Это интересно 16:10
Дома-призраки на Патрокле. Фото: предоставлено жителем улицы Сочинской

У дома-призраков на Патрокле во Владивостоке объявились неизвестные

Местные жители заметили человека, который с непонятной целью ходил по зданиям

У хорошо знакомых жителям Владивостока недостроенных домов в микрорайоне "Патрокл" местные жители заметили неизвестных лиц.

"Подъехала какая-то машина черного цвета, из нее вышла женщина, которая направилась в недострой, и начала там что-то фотографировать. Через некоторое время женщина ушла, и машина уехала", — рассказали жители микрорайона.

У дома-призраков на Патрокле во Владивостоке объявились неизвестные

У дома-призраков на Патрокле во Владивостоке объявились неизвестные. Фото: предоставлено жителем улицы Сочинской

Ранее сообщалось, что несколько месяцев назад неизвестные люди в дневное время выносили из недостроенных домов в микрорайоне "Патрокл" бетонные блоки, загружая их в микрогрузовик. При этом никто не препятствовал вывозу блоков с легкодоступной для посещения стройки.

Как пишет сайт patrokl.info, пока неизвестно, какие именно 30 участков будут переданы под застройку на нужды обманутых дольщиков. Пока идет переписка известно лишь, что этот вопрос решается на уровне правительства РФ. На уровне города, края и Дом.РФ — информации нет. Департамент земельных и имущественных отношений не торопится с ответом. Зато поступил ответ от инспекции стройнадзора относительно недостроенных домов-призраков Дальспецстроя. Суть сводится к тому, что подведомственный министерству обороны банкротящийся застройщик не реагирует на угрозы суда и предписания.

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