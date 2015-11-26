Синоптики назвали день, когда во Владивостоке потеплеет

По прогнозам ждать солнечный день придется долго

Тучи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Небольшое потепление придет во Владивосток лишь в последний рабочий день, 17 мая. Всю остальную неделю в городе будет облачно с прояснениями, местами туман, иногда с моросью. Температурный фон однородный. Ночью +6…+9°C, днём +12…+15°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

Погоду на юге Дальнего Востока большей части наступившей недели будут формировать два барических образования: циклон, смещающийся с юга Сибири на Амурскую область, и антициклон, ядро которого будет располагаться над Тихим океаном.

Первый рабочий день обойдётся без осадков. На побережье местами туман. Днём температурный фон +19…+29°C, на побережье +9…+17°C. В дальнейшем периодически над Приморьем будут проходить фронтальные разделы, местами вызывая небольшой дождь.

Температурный фон существенно меняться не будет. Минимальная температура воздуха +7…+13°C, на востоке воздух выхолодится до −3…+5°C. В континентальной части жарко, +22…+29°C, на побережье прохладней, +13…+20°C.