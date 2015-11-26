Холод, туман и дожди придут в Приморье

Теплой погоды в ближайшее время приморцы могут не ждать

Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Погода в Приморье в ближайшие несколько дней будет не самой лучшей. Синоптики прогнозируют похолодание, туман и небольшие дожди, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

Ближайшие сутки над западной половиной Приморья будут смещаться атмосферные фронты, вызывая местами небольшие и умеренные дожди. Восток края останется под влиянием антициклона, здесь осадков не ожидатся. Минимальная температура воздуха +4…+11°C, на востоке до −3°C. Максимальная температура воздуха существенно не изменится.

Во Владивостоке завтра сохранится облачная погода, местами ожидается туман. Не исключена морось. Свежий юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха останется на уровне прошедшей ночи, а максимальная температура ожидается немного выше, чем сегодня.