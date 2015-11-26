Огородный май принес приморцам витаминный урожай

Весна – время вспомнить о полезных свойствах растений на грядках и в лесу

Черемша. Фото: ИА PrimaMedia

Май – одновременно солнечный и холодный месяц, традиционно становится первым периодом сбора огородного урожая. Первые всходы зелени в лесу и на садовых участках – желанная добыча для приверженцев здорового питания. ИА PrimaMedia напоминает, что именно в молодой зелени прячутся полезные витамины и рассказывает, какие именно.

Черемша



В этом диком растении содержится большое количество витамина С и эфирных масел. Витамин C укрепляет сосуды и десна. Благодаря витамину А черемша поддерживает иммунитет, репродуктивную функцию, здоровье глаз и кожи. Также в ней содержится кобальт, который регулирует обмен веществ.

Лук

В луке содержится масса полезных веществ: микроэлементов, витаминов, эфирных масел, органических кислот, углеводов. При этом в зеленых перьях витаминов больше, чем в самой луковице. Лук богат витаминами С, групп В и РР, в нем есть провитамин А – каротин, "отвечающий" за хорошее зрение, зубную эмаль и пигментацию кожи.

Щавель



Щавель ценен тем, что дает продукцию рано весной, когда очень не хватает свежих овощей. Щавель содержит белки, углеводы, клетчатку и органические кислоты (щавельную кислоту). Также щавель богат витаминами групп В, РР, С, Е, А. Отметим, что питательнее и полезнее молодые листья щавеля, так как в них преобладают яблочная и лимонная кислоты.

Редис



Первый корнеплод, созревающий на грядках приморцев, обладает необходимыми минеральными веществами, которые необходимы для человеческого организма. Включение в рацион сочного редиса позволит быстро пополнить запасы таких жизненно важных соединений, как витамины A, K и PP, аскорбиновая кислота, B1 и B2, B3, B4 и B5, B6 и B9. Чуть горьковатый, острый вкус придаёт редису горчичное масло, содержащееся в продукте, оно имеет свойство возбуждать аппетит.

Крапива



Еще один полезный сорняк приморских огородов – двудомная крапива. В этом растении содержится набор микроэлементов, которые положительно влияют на многие системы нашего организма. Самое важное свойство крапивы для здоровья – ее способность очищать организм от токсинов, укреплять иммунитет. В этом растении, как и в моркови, содержится большое количество бета-каротина, благотворно влияющего на органы зрения. В зеленых листьях жгучей крапивы много витамина E и витаминов группы B, а также железа, хлорофилла, кумаринов и флавоноидов, обладающих мощным антиоксидантным действием. Из листьев крапивы варят зеленые щи, их кладут в чай. Однако употреблять крапиву стоит с осторожностью, ведь, подобно другим растениям, заслужившим частое упоминание в народных лечебниках, она имеет свои противопоказания. Поэтому перед употреблением, особенно если мы говорим не о разовом приеме, необходимо проконсультироваться с врачом.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.