"Как в Москве": эксклюзивное фото с нового крутого места в городе. Там вау

Активисты Greenpeace провели пикет на Корабельной набережной Владивостока, в рамках которого разместили плакат с пятиметровой 3D-косаткой, разрывающей сеть, сообщает ИА PrimaMedia.
Плакат – копия объемного 3D-граффити, которое появилось в апреле перед зданием ТАСС в Москве при поддержке Greenpeace. Его нарисовал уличный художник Philippenzo.
Проведением акции активисты хотели привлечь внимание общественности к запланированному на 13-15 мая заседанию рабочей группы, на котором должны решить судьбу узников "китовой тюрьмы" и утвердить индивидуальные планы реабилитации и подготовки особей к выпуску.
"За 1,5 месяца, прошедшие с предыдущего появления 3D-косатки в Москве, с одной стороны, произошло очень много положительного — приезд и работа команды Кусто в бухте Средняя и последующие выводы о возможности выпуска всех китообразных, решение консилиума российских ученых и рабочих групп по научному сопровождению операции по спасению млекопитающих, поддержавших позицию Кусто. С другой стороны, для самих животных все осталось по-прежнему — работы по реадаптации так и не начались, а времени на их подготовку к летнему выпуску осталось немного", — заявил эксперт Greenpeace Оганес Таргулян.
Напомним, в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой содержалось 87 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Помимо них в центре находилось шесть моржат, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай. Однако 21 февраля, стало известно, что одна косатка сбежала из заточения. Экологи подозревают, что животное погибло.
Ранее по факту незаконного вылова молодых особей морских млекопитающих было возбуждено уголовное дело, которым сначала занимался Следственный комитет по Приморскому краю, а позже дело было передано в УМВД России по Хабаровскому краю.
8 февраля ФСБ возбудило административные дела в отношении четырех компаний, которые причастны к организации "китовой тюрьмы". Теперь им грозит крупный штраф — от двукратного до трехкратного размера стоимости выловленных животных. Цена одной косатки или белухи, по данным СМИ, начинается от 1 млн долларов.