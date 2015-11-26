"Как в Москве": эксклюзивное фото с нового крутого места в городе. Там вау

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Акция в защиту косаток и белух из "китовой тюрьмы". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Активисты Greenpeace провели пикет на Корабельной набережной Владивостока, в рамках которого разместили плакат с пятиметровой 3D-косаткой, разрывающей сеть, сообщает ИА PrimaMedia.

Плакат – копия объемного 3D-граффити, которое появилось в апреле перед зданием ТАСС в Москве при поддержке Greenpeace. Его нарисовал уличный художник Philippenzo.

Проведением акции активисты хотели привлечь внимание общественности к запланированному на 13-15 мая заседанию рабочей группы, на котором должны решить судьбу узников "китовой тюрьмы" и утвердить индивидуальные планы реабилитации и подготовки особей к выпуску.

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"За 1,5 месяца, прошедшие с предыдущего появления 3D-косатки в Москве, с одной стороны, произошло очень много положительного — приезд и работа команды Кусто в бухте Средняя и последующие выводы о возможности выпуска всех китообразных, решение консилиума российских ученых и рабочих групп по научному сопровождению операции по спасению млекопитающих, поддержавших позицию Кусто. С другой стороны, для самих животных все осталось по-прежнему — работы по реадаптации так и не начались, а времени на их подготовку к летнему выпуску осталось немного", — заявил эксперт Greenpeace Оганес Таргулян.

Напомним, в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой содержалось 87 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Помимо них в центре находилось шесть моржат, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай. Однако 21 февраля, стало известно, что одна косатка сбежала из заточения. Экологи подозревают, что животное погибло.

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Ранее по факту незаконного вылова молодых особей морских млекопитающих было возбуждено уголовное дело, которым сначала занимался Следственный комитет по Приморскому краю, а позже дело было передано в УМВД России по Хабаровскому краю.

8 февраля ФСБ возбудило административные дела в отношении четырех компаний, которые причастны к организации "китовой тюрьмы". Теперь им грозит крупный штраф — от двукратного до трехкратного размера стоимости выловленных животных. Цена одной косатки или белухи, по данным СМИ, начинается от 1 млн долларов.

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