Пользуйтесь моментом и действуйте: любовный гороскоп на 14 мая. Есть совет дня

Астрологи поведали, чего стоит ожидать в этот день в амурных делах

Любовь. Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, что готовит вторник, 14 мая, всем знакам зодиака. Считается, что мужчина, который умно говорит о любви, не очень-то и влюблен. Однако завтрашний день, 14 мая, в этом плане – приятное исключение. Действительно, звезды склоняют к некоторой заумности и даже занудству, но именно завтра интеллект будет особенно привлекать лиц противоположного пола. Так что, отправляясь на свидание или на любовную охоту, не забудьте посмотреть канал "Культура" или хотя бы блок новостей – чтобы было чем завязать разговор.

День подходит для того, чтобы привлечь внимание понравившегося человека. В ход могут пойти любые методы: яркие тона в одежде, необычные аксессуары, оригинальная прическа или модный макияж. Если же вы в целом консервативны, то достаточно будет искренней улыбки. Словом, пользуйтесь моментом.

Совет дня

Воспользуйтесь благоприятным стечением обстоятельств, чтобы показать себя с лучшей стороны перед избранником и дать соперникам повод для зависти.