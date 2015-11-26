Синоптики назвали точное время нового дождевого удара по Владивостоку

Метеорологи сделали уточняющий прогноз по осадкам на всю неделю
Это интересно 09:57
Погода. Фото: pixabay.com

Специалисты портала "Расписание погоды" назвали и уточнили время начала и окончания сильных осадков во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что они начнутся в ночь с 15 по 16 мая. Это будет сильный обложной дождь. По словам синоптиков, осадки начнутся в приморской столице поздно вечером 15 мая в 22.00. Как передает портал, дождь будет идти до 10.00 16 мая. Возобновятся осадки в 16.00 того же дня. Дождь продолжится до 04.00 пятницы 17 мая.

По последнему прогнозу, небольшой дождь будет идти в пятницу весь день. Поздним вечером, 17 мая, ожидается сильный обложной дождь, который закончится утром в субботу, 18 мая.

Как передает портал "Примпогода", в воскресенье, 19 мая, во Владивостоке с вероятностью 72% пройдет дождь интенсивностью более 25 мм осадков.

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