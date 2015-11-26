"Так можно было?": суд официально разрешил брать на таран "обочечников"

Серьезный прецедент обещает навсегда изменить судебную практику (фото, видео)

Без малого год нам потребовался, что бы доказать, казалось бы, очевидные вещи, - адвокат водителя, пострадавшего от действий обочечника. Фото: FB Александр Липатников https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1136355869905420

Выдающееся решение в судебной практике по ПДД с участием водителей, движущихся по обочине, было принято в России. Пойдя в разрез с решением первых инстанций, Мособлсуд признал, что обочечник не имеет никаких преимуществ перед другими участниками дорожного движения, сообщает ИА PrimaMedia.

— Без малого год нам потребовался, что бы доказать, казалось бы, очевидные вещи — у того, кто едет по обочине и нарушает ПДД нет, и не может быть, преимущества на дороге, — отмечает на своей странице в Facebook адвокат водителя, пострадавшего от действий обочечника, Александр Липатников.

На записи видеорегистратора, записавшего момент аварии, отчетливо видно, как автомобиль Kia Sportage аккуратно поворачивает налево на нерегулируемом перекрестке двухполосной дороги в районе Балашихи. Забитый машинами встречный поток пропускает Kia Sportage, водитель поворачивает, и тут справа в него на высокой скорости врезается Toyota RAV4, движущаяся по обочине. Бойкая автоледи, использовавшая обочину как дополнительную полосу движения, позже заявила, что водитель Kia Sportage должен был перед поворотом убедиться, что справа нет помех для движения.

Инспекторы ГИБДД привлекли водителя Kia Sportage к ответственности согласно ч. 2 ст. 12.13 КоАП из-за того не предоставления преимущества Toyota RAV4при проезде перекрестка. Автоледи также была привлечена к ответственности за езду по обочине. Фактически, виновник ДТП так и не был определен, соответственно не было ясно: кто будет возмещать убытки. Несколько жалоб пришлось направить водителю Kia Sportage в ГИБДД МУ МВД России "Балашихинское" прежде, чем решение было отменено, а дело передано в суд. Однако и Городской суд Балашихи поддержал позицию ГИБДД. Добиваться справедливости мужчина отправился в Мособлсуд, где, наконец, обратили внимание на то, что виновница ДТП нарушала правила и предоставлять ей преимущества на дороге водитель Kia Sportage не был обязан.

Примечательно, что в сложившейся к настоящему моменту практике, пострадавшему по вине обочечника водителю чаще приходится самостоятельно доказывать свою невиновность. Суды первых инстанций и инспекторы ГИБДД словно забывают о том, что движение по обочине запрещено пунктом 9.9 ПДД и, соответственно, никак нельзя рассматривать подобных нарушителей как полноправных участников дорожного движения. Вероятно, недавнее решение Мособлсуда станет серьёзным прецедентом, который повлияет на всю судебную практику по делам, связанным с обочечниками.