Россияне могут столкнуться с нехваткой молочных продуктов в продаже

Молочники заявили, что не готовы к внедрению электронной ветеринарной сертификации

Российские производители молочной продукции заявили, что не готовы к введению электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), которая должна стать обязательной с 1 июля 2019 года.

С этого срока ЭВС должна оформляться на сыры, масло и творог. С 1 ноября 2019 года потребуется ЭВС на молоко, кисломолочные продукты и мороженое. Ранее, в середине 2018 года, готовая молочная продукция была исключена из перечня товаров, подлежащих ЭВС, из-за высоких операционных рисков для отрасли, пишет "Коммерсантъ".

ЭВС вводится для отслеживания продукции животноводства от производства до продажи, чтобы избежать контрафакта и ухода от налогов. ЭВС оформляется через автоматизированную информационную систему "Меркурий" Россельхознадзора.

Молочники утверждают, что для внедрения ЭВС им потребуется не менее года. В противном случае могут возникнуть перебои с поставками в сети ритейлеров и полная остановка отгрузок в несетевые магазины и госучреждения, в том числе школы и детские сады.

При этом Минсельхоз заверяет, что риск минимален и введение ЭВС не приведет к перебоям поставок.

Егор Тараруев