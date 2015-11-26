Война с очередями: В РФ хотят запустить продажу льготных билетов через портал «Госуслуги»

Введение новой системы поможет избежать ежегодного ажиотажа у билетных касс

Госуслуги. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Минтранс планирует создать систему, которая позволит бронировать и выкупать льготные авиабилеты через портал "Госуслуги". Ее запуск облегчит жизнь льготникам, которые сейчас вынуждены сутками стоять в очередях, чтобы получить заветный билет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Отметим, что ведомство уже начало консультации на эту тему с представителями авиаперевозчиков и многие из них поддерживают эту затею. Многие перевозчики и сами пытаются решить проблему ажиотажного спроса, запуская сервис покупки субсидируемых билетов на своих сайтах. Однако воспользоваться этим сервисом пока могут только молодые люди до 23 лет и пенсионеры. Остальные категории льготников (инвалиды и члены многодетных семей) вынуждены стоять в очередях.

Однако для организации продаж с использованием сайта госуслуг придется доработать как законодательство, так и сам портал. Технически обеспечить предоставление такой услуги возможно, но разработка алгоритма может занять существенное время – от нескольких месяцев до года.

По данным авиаперевозчиков, в рамках программы субсидирования перелётов в 2018 году всего было перевезено 638 108 пассажиров на сумму 3,6 млрд рублей. На реализацию программы субсидирования в 2019 году выделено 4,23 млрд рублей.

Правом на льготный авиаперелет могут воспользоваться граждане России, не достигшие 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, многодетные семьи, инвалиды 1-й группы и сопровождающие лица, дети-инвалиды, не достигшие 18 лет, и сопровождающие лица и инвалиды с детства второй и третьей групп.