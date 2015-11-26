От чешуйки до «Владивосток - 2000»: горожанам расскажут о денежной «эволюции»

В рамках акции "Ночь музеев" в историческом здании Банка России пройдет познавательная экскурсия
Общество 12:11
Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Почему первые деньги Древней Руси называли чешуйками и как денежная "эволюция" дошла до банкноты "Владивосток – 2000" расскажут жителям и гостям столицы Приморья в Дальневосточном главном управлении Банка России в пятницу, 17 мая. Познавательная экскурсия (6+) пройдет в рамках акции "Ночь музеев", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Гости музея Главного управления узнают, как выглядели первые деньги и монеты, отчеканенные 500 лет назад, а также увидят самую большую по размеру банкноту России, местные суррогатные деньги 1920-х годов и редкие денежные знаки современной России.

Принять участие в экскурсии, которая начнется в 12.00, можно по предварительной записи. Запись ведется до 15.05.2019 по телефону 226-52-22. Количество участников экскурсионной программы ограничено.

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