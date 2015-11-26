Очередные кадровые изменения произошли в мэрии Владивостока

Новым начальником управления транспорта назначен бывший чиновник краевой администрации Александр Иванов

Мэрия. Фото: ИА PrimaMedia

Новый начальник управления транспорта назначен в администрации Владивостока. Им стал Александр Иванов, который ранее возглавлял транспортный отдел ГБУ "Хозяйственное управление Администрации края", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Своей главной задачей на новом посту Александр Иванов видит в совершенствовании работы общественного транспорта Владивостока. Завершение процесса внедрения безналичной системы оплаты проезда, работа с перевозчиками по вопросу соблюдения ими условий договоров, обновление автопарка – без решения этих вопросов, уверен новый руководитель, у общественного транспорта города нет будущего.

Свой первый рабочий день в качестве начальника городского управления транспорта Александр Иванов начал со знакомства с руководителями автотранспортных предприятий, специалистами управления.

Напомним, накануне городские власти объявили аукцион на закупку 95 дизельных автобусов. Аукцион называют самым крупным за последнее время. На приобретение нового транспорта для Владивостока потратят более 900 млн рублей, 95 % из которых выделили краевые власти. Все автобусы встанут на баланс муниципального предприятия "ВПОПАТ-1".

Ранее стало известно о назначении Игоря Белова на пост вице-мэра, который будет курировать вопросы градостроительства и архитектуры столицы ДФО.

Справка: ИВАНОВ Александр. Родился в 1983 году в поселке Лучегорск Пожарского района Приморья. Окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Женат, воспитывает дочь.