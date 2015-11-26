Огромные долги и менеджмент, ушедший в коммерцию, мешают КГУПу развиваться, уверен Алексей Ширшов

Директор "Примавтодора" возложил вину за неэффективность предприятия на предшествеников. Фото: ИА PrimaMedia

Практически вся прибыль акционерного общества "Примавтодор" уходит сейчас на погашение долгов, копившихся годами — еще со времен саммита АТЭС-2012. В результате – предприятие не может заполнить штат филиалов нужными специалистами и обеспечить дорожников достойной зарплатой. Об этом генеральный директор "Примавтодора" Алексей Ширшов рассказал во вторник, 14 мая, в эфире радио "Комсомольская правда" — Приморье".

Ширшов третий месяц руководит главным предприятием по строительству и ремонту дорог Приморья, качество которых регулярно попадает под пресс критики СМИ и населения. На вопрос, почему же он согласился на эту расстрельную должность, гендиректор ответил, что у него не было выбора. При этом ответственность за разбитые дороги он переложил на своих предшественников.

"Олег Николаевич (Кожемяко – прим. Ред.) сказал – "Иди, работай. Надо работать – ты же живешь в этом крае". Конечно, я знал ситуацию в "Примавтодоре", потому что раньше год возглавлял департамент дорожного хозяйства. Очень сложно. Если взять и с нуля начать работать, отбросив все долги, кредиты банков – ввести на них мораторий, то "Примавтодор" будет нормально работать, с прибылью. Но пока – очень сильно вниз. Не дают нам развиваться долги, которые тянутся еще со времен больших строек саммита. Вот вам одна только цифра: при строительстве дороги поселок Новый — Де Фриз тендер выиграл "Примавтодор", упав при этом на минус 1,7 миллиарда рублей. Это было за пределами разумной рентабельности, но, видимо, такую задачу поставили. Поэтому сейчас прибыль, которую мы зарабатываем, уходит как раз на погашение долга", — отметил Алексей Ширшов.

Как следствие – нехватка дорожных рабочих во всех филиалах по краю, а также мастеров и прорабов. Дорожники, по словам Ширшова, – "товар штучный, их готовят только в Хабаровске". Также есть потребность в геодезистах и маркшейдерах.

Ранее, во время отчета перед Законодательным собранием, губернатор Олег Кожемяко пообещал тотальную инвентаризацию краевым акционерным обществам и унитарным предприятиям. Их долги достигли 11 миллиардов рублей, в том числе 1,7 миллиарда – у "Примавтодора". Бедственное положение мешает притоку новых кадров и повышению заработной платы. Но если предыдущее руководство Приморья спустя рукава контролировало деятельность краевых предприятий, то теперь должники — на особом контроле у нынешнего главы региона.

Кроме "Примавтодора", ремонтом краевых дорог занимаются и другие компании – победители конкурсов. Например, "Магистраль ДВ", учредителем которой является бывший гендиректор "Примавтодора" Виталий Корочин. РИА PrimaMedia еще в 2012 году сообщало о нем как фигуранте уголовного дела и обязательстве Корочина выплатить 11 миллионов рублей.

Еще один "бывший", но оставшийся при делах – экс-главный инженер "Примавтодора" Андрей Бердников. Сейчас он руководит ООО "ВСК №1", основной вид деятельности которого – это строительство автомобильных дорог и магистралей.