Самые неудачные любовные пары у знаков зодиака назвали астрологи

Некоторым людям ни за что не удастся ужиться под одной крышей

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Астрологи назвали 12 самых неудачных союзов по знакам зодиака. Порой вспыхнувшая влюбленность угасает в один момент и люди совершенно не понимают, почему так случилось. Астрологи советуют прислушаться к звездам, чтобы понять какие отношения не зададутся, как бы ни старались партнеры.

Существуют союзы, которые совершенно не подходят друг другу, уверяют астрологи. "Синонимы" неудачных браков, по мнению специалистов по звездам, звучат именно так:

1. Рак и Водолей. Этим людям ни за что не ужиться. Рак — это семейный очаг и уют, а Водолей — свобода и своенравие. Раку нужна забота и внимание, Водолею — возможность жить как захочет "левая пятка". Лучше даже не пытаться начинать совместную жизнь.

2. Овен и Телец. Сильный союз, но заведомо обреченный на фиаско. Овен слишком импульсивный и порывистый для спокойного и медлительного Тельца. Пару ждут споры и ссоры.

3. Весы и Скорпион. Редкостно неудачный союз. Один ждет от брака спокойствия, второй стремится к чувственным наслаждениям. Скорпиону нужен драйв, а Весам — уравновешенный партнер.

4. Близнецы и Козерог. Совершенно непонятно, как представители этих двух знаков вообще могут оказаться друг у друга в объятьях. Близнецы жаждут веселья и общения. Козерогам нужна уверенность в завтрашнем дне и стабильность. Последнему лучше поискать более ответственного партнера.

5. Лев и Скорпион. Этот тот самый союз, про который говорят: "Они сошлись — вода и камень, стихи и проза, лед и пламень!". Да вот только зачем — неясно. Львам нужна масса обожания и внимания, а Скорпион и сам не прочь искупаться в потоках любви и покровительства.

6. Овен и Рыбы. Меланхоличным Рыбам будет скучно с реалистами Овнами. Рыбам подавай романтику и фантазии, Овны — люди дела, которые хотят видеть рядом точно таких же людей.

7. Дева и Стрелец. Это одно из самых кошмарных сочетаний, уверены астрологи. Девы хотят все упорядочить, Стрельцы внести веселый хаос. Одни вечно погружены в решение проблем, другие предпочитают их не замечать. Безнадежно.

8. Телец и Близнецы. Тельцы — труженики и пчелки, Близнецы — лоботрясы, мечтающие, чтобы за них поработал кто-нибудь другой. Последние хитростью будут норовить сгрузить все дела на искренних и честных Тельцов. Кроме того, стремящиеся к веселью Близнецы не сойдутся с земным Тельцом, который старается зарабатывать и смотрит на жизнь прагматично.

9. Стрелец и Козерог. Эти двое точно разрушат личности друг друга. Темпераментный Стрелец ищет живости в партнере, Козерогу же эмоциональные всплески ни к чему. Козерогу не понравятся и щедроты Стрельца, который для всех "рубаха-парень".

10. Овен и Дева. Эти отношения, по мнению астрологов, "попахивают" болотом. Скучнее не придумаешь. Эмоционально вкладываться ни один из знаков не готов. Овен будет в вечном напряжении и занят карьерой, а Дева загрузит еще больше, причем, во всех смыслах.

11. Рак и Лев. Такие партнеры, если и сойдутся под одной крышей, то ненадолго. Раку хочется спокойствия с половинкой, а Льва манит слава и жажда приключений. Льву нужен идеал, Раку — духовно близкий человек.

12. Рыбы и Весы. На первый взгляд, из этих людей получится прочный союз. Но первое впечатление обманчиво. И тому и другому нужен кто-то сильнее их, вместе же они будут перекладывать ответственность друг на друга и то и дела друг на друга пенять. Удача их семье не светит, предупреждают астрологи.

Ольга Толмачева