За "пьяное" ДТП с жертвами и тяжелыми травмами будут давать тюремный срок

Ответственность за такое преступление приравняют к умышленному убийству
Общество 14:55

Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за совершение ДТП в состоянии алкогольного или иного опьянения, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 14 мая.

Виновник "пьяного" ДТП, повлекшем за собой тяжелые травмы и гибель людей, может быть наказан лишением свободы на срок до 15 лет. Предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ.

По словам Вячеслава Володина, ежегодно под колесами пьяных водителей гибнет более 4 тысяч человек, более 20 тысяч становятся инвалидами. Фактически, за пять лет под колесами пьяных водителей погибает население целого города.

"Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству", — подчеркнул Председатель ГД.

Законодательная инициатива была поддержана всеми политическими фракциями парламента, профильными министерствами и ведомствами.

Егор Тараруев

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