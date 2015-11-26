Ирина Лизенко: В наших медучреждениях председатель профсоюза – второе лицо после главврача

Лидер профсоюза работников здравоохранения Приморья - о защите трудовых прав, работе c социальными партнерами и "тихих" победах организации

Лидер профсоюза работников здравоохранения Приморья Ирина Лизенко. Фото: пресс-служба ФППК

Чем привлекает работников здравоохранения крупнейший профсоюз Приморья, какими качествами должен обладать лидер профорганизации, что эффективнее — громкие коллективные акции и война с работодателем или незаметная со стороны, но планомерная работа и конструктивный диалог, об этом рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирина Лизенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.

В профсоюзе она со времен учебы в медицинском институте. И где бы потом ни работала — в Надеждинской санитарно-эпидемиологической станции, в здравотделе Советского района Владивостока — всегда активно участвовала в жизни профорганизаций. В 1994-м ее избрали заместителем председателя краевой организации отраслевого профсоюза, а в марте 2007-го — лидером. И вот уже 12 лет с именем Ирины Лизенко связаны все значимые победы профессионального объединения работников здравоохранения.

Авторитетом пользуется она и у коллег-профлидеров из других российских регионов. Именно поэтому ее избрали делегатом отраслевого профсоюза на съезд Федерации независимых профсоюзов России, который откроется 20 мая этого года.



Акция. Фото: пресс-служба ФППК

— Ирина Ильинична, вы возглавляете самый крупный отраслевой профсоюз Приморья. 115 первичных профорганизаций, которые в него входят, объединяют около 30 тысяч работников отрасли. Чем привлекаете людей?

— Работники видят и осознают реальную пользу профсоюза. В соответствии с отраслевым соглашением между Приморской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и департаментом здравоохранения Приморского края о регулировании социально-трудовых отношений на 2017-2020 годы работники медучреждений – члены профсоюза имеют достойную социальную поддержку.

Среди льгот и гарантий — оплата летнего и зимнего отдыха детей согласно условиям коллективных договоров, бесплатные путевки в спецлечебницы "Чистоводное", "Евгеньевская" и "Светлояровка", скидки на оздоровление в санаториях "Изумрудный", "Амурский залив", "Строитель", здравницах Крыма, Кавказа и Сочи.

В случае возникновения профессионального заболевания, онокологии, туберкулеза, острого вирусного гепатита, травмы на производстве, работникам здравоохранения – членам профсоюза гарантируется дорогостоящее обследование и лечение. При стихийных бедствиях и пожарах также оказывается материальная помощь.

Что бы ни произошло — трудная жизненная ситуация, несправедливое дисциплинарное наказание или нарушения при проведении спецоценки условий труда, повлекшие снижение или отмену определённых гарантий и компенсаций, – краевой комитет профсоюза всегда на защите прав членов профорганизаций.

Большой популярностью пользуется и проект ФППК "Электронный профсоюзный билет", который дает существенные скидки и бонусы в более чем 100 торговых и сервисных компаний Приморья. Он охватывает не только краевую столицу, но даже удаленные поселки и села.

Поэтому практически во всех государственных медучреждениях Приморья сегодня действуют профорганизации. Из частных клиник и медцентров к нам пока присоединились только три. Но мы работаем в этом направлении.



Лидер профсоюза работников здравоохранения Приморья Ирина Лизенко. Фото: пресс-служба ФППК

— Что, на ваш взгляд, главное для профсоюзного лидера?

— Он должен пользоваться авторитетом, как у членов трудового коллектива, так и у руководства учреждения. А для этого ему самому нужно постоянно расти и развиваться — получать новые знания, чтобы профессионально и грамотно отстаивать права и интересы работников здравоохранения, заботиться о них и членах их семей. Для этого я сама получила второе высшее образование — юридическое. Продолжаю учиться и сегодня. Этого же требую и от руководителей первичных организаций профсоюза. Все они, как правило, имеют высшее образование, постоянно повышают свою квалификацию, как по основной работе, так и по профсоюзной. Мы со своей стороны их регулярно обучаем вопросам охраны труда, трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов.

Считаю, что если ты хочешь говорить с работодателями, властью на одном языке, то должен владеть современными техниками коммуникаций, навыками переговоров.



Лидер профсоюза работников здравоохранения Приморья Ирина Лизенко. Фото: пресс-служба ФППК

— Как выстраиваете отношения с социальными партнерами?

— Мы всегда работаем в тесном контакте с департаментом здравоохранения Приморского края. С приходом нового руководителя Виктора Фисенко решены вопросы по установлению льгот и гарантий для руководителей учреждений здравоохранения. В ближайшее время будет принято новое положение по оплате труда, которое предусматривает единый подход к установлению должностных окладов в отрасли.

Совместно с департаментом и Государственной инспекцией труда в Приморском крае также проводим комплексные проверки медицинских организаций на предмет соблюдения требований трудового законодательства. В 2018 году их было 23.



Лидер профсоюза работников здравоохранения Приморья Ирина Лизенко. Фото: пресс-служба ФППК

— Вы быстро нашли общий язык и с новым главой региона Олегом Кожемяко, решив сразу ряд острых вопросов, тянувшихся долгие годы. Как вам это удалось?

— С Олегом Николаевичем мы встретились, как только его назначили врио губернатора. Через профсоюзного депутата Госдумы от Приморья Виктора Пинского передали шесть самых актуальных вопросов для работников отрасли, глава региона нас услышал и сразу включился в работу.

Часть проблем, поставленных в октябре 2018-го, уже решена. Так, например, 23 ноября были приняты два краевых закона — №391-КЗ "О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций" и №393?КЗ "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края".

Решаем сегодня проблему обеспечения яслями детей медработников. Если с детскими садами вопрос решен, то детей до 3 лет пристроить некуда. Тем не менее, только во Владивостоке сегодня 60 работников медучреждений готовы выйти из декрета на работу, что отчасти закроет имеющийся дефицит кадров.



Лидер профсоюза работников здравоохранения Приморья Ирина Лизенко. Фото: пресс-служба ФППК

— Еще один больной для отрасли вопрос — результаты спецоценки условий труда, которые лишают льгот за вредность — 15-процентных доплат, дополнительных отпусков, права на досрочную пенсию. Как с этим работаете?

— Разбираемся с каждой ситуацией отдельно. Только в 2018 году технический инспектор труда ЦК профсоюза по Приморскому краю Ольга Соловейчук провела 77 проверок, оценивая безопасность условий труда и качество проведения СОУТ. 40 материалов взяла на независимую экспертизу и в каждом обнаружила нарушения. В результате 863 медработникам установили ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 625 – увеличили зарплату, 215 человек получили право на сокращенную продолжительность рабочего времени.

Также в течение прошлого года мы приняли участие в расследовании 10 несчастных случаев на производстве, в том числе трех с тяжелым исходом. В ходе расследования выявлены виновные лица и разработаны меры профилактики.

— 30 тысяч членов отраслевого профсоюза — армия большая, да еще разбросанная по всему Приморью. Ваши активисты знакомы друг с другом?

— У нас вообще очень дружный профсоюз. Актив собираем постоянно. Как я уже говорила, часто проводим обучающие семинары. Ведь от уровня подготовки профсоюзных кадров, их компетентности напрямую зависит успешное выполнение и решение вопросов заработной платы, охраны труда, трудового законодательства в коллективах.

Проводим и другие мероприятия. Например, вот уже 11 лет подряд организуем краевую спартакиаду работников здравоохранения и разыгрываем кубок губернатора. По традиции спартакиада проходит в Арсеньеве два дня подряд. Участникам хватает времени и посостязаться в силе и ловкости, и продемонстрировать творческие таланты, и пообщаться с коллегами — бывшими однокурсниками.

В этом году спартакиада собрала 41 команду из разных уголков Приморья, в каждой по 15 человек. Кубок губернатора-2019 в напряженной борьбе завоевала команда Надеждинской центральной районной больницы. Все команды, занявшие призовые места, награждены памятными кубками, дипломами и ценными подарками, а участники — медалями и грамотами.



Спартакиада. Фото: пресс-служба ФППК

— Важная системная работа, которую вы проводите, часто не заметна со стороны. Это не резонансные забастовки и голодовки, о которых тут же говорит вся страна. Но именно такие шаги и ведут в итоге к большим победам профсоюза. Члены профорганизаций медучреждений края знают об этом?

— Надеюсь, что да. Во всяком случае мы активно об этом рассказываем на встречах с трудовыми коллективами. Мы много ездим по краю, я — за живое общение. Социальные сети, публикации в СМИ — это важно и нужно, но эффект несоизмеримо выше, когда встречаешься с людьми лицом к лицу, отвечаешь на вопросы, узнаешь из первых уст, как живется медикам сельских территорий, работают ли на деле программы социальной поддержки, в какой еще помощи нуждаются наши люди.

Что же касается тихих, но планомерных шагов, то да — мы предпочитаем не воевать, а договариваться с работодателями и в большей степени ориентируемся на предупреждение проблем. Как врач-эпидемиолог уверена, что профилактика всегда конструктивнее. И всегда говорю председателям первички: находите общий язык, работайте в тесном контакте на благо коллектива, от этого выигрывают все.