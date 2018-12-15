Для «яжематерей» изменят правила покупки билетов на поезда

С 14 мая вступает в силу новое постановление, которое касается правил покупки билетов на поезда для матерей с новорожденными. Приобрести билет со вторника будет проще.
Женщинам с грудничками достаточно будет предъявить в кассе медицинскую справку о рождении. Свидетельство о рождении не потребуется.
Новое правило ввели из-за ряда случаев, когда родителям отказывали в продаже билета на ребенка в возрасте до одного месяца из-за отсутствия свидетельства о рождении, которое родители еще не получили, пишет ФедералПресс.
Теперь в медицинской справке будет указана ее серия, номер и фамилия ребенка.
Карина Красилова