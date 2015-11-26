Жители Приморья призывают встать на защиту самой трепанговой бухты на планете

Общественность хочет сказать "нет!" новому покушению газовиков на заповедные берега Хасанского района

Газовики уже захватили лучшую бухту Сахалина, теперь на очереди Приморье. Фото: ИА SakhalinMedia

В поселке городского типа Приморский Хасанского района проживает менее двух тысяч человек. Именно здесь во вторник, 21 мая, пройдут общественные обсуждения проекта морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов, который может оказать губительное влияние на уникальную природу всего юга Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Общественные обсуждения проекта федерального уровня пройдут в маленьком отдаленном поселке в середине рабочего дня, когда ни жители Хасанского района, ни других территорий, вероятно, не смогут приехать в пгт. Между тем по сообщениям жителей поселка, в администрации Приморского нет извещения о проведении слушаний и не выставлены для ознакомления материалы о проекте строительства терминала. Утверждение жителей поселения опроверг глава Приморского Юрий Тихомиров. По его словам, жители поселка и всего района в должной степени извещены о проведении мероприятия.

"Все материалы здесь есть, они доступны для жителей. Накануне к нам приезжал представитель "Земли леопарда", ознакомился с документацией и она его успокоила. Те, кому интересен этот проект обращаются, узнают подробности, — сообщил Юрий Тихомиров. — У нас нас всех защищают — трепангов, леопардов, у нас не защищают только людей. Этот проект — это развитие поселка, это налоговые поступления в бюджет поселка, это рабочие места для жителей. Да, я не поддерживаю, если там будут выбросы. Нужно строить экологически-чистое предприятие. А развиваться и району, и поселению надо".

Тихомиров также заявил, что терминал не окажет отрицательного влияния ни на природу района, ни на туристическую привлекательность территории.

Между тем ученые и общественные активисты крайне выступают категорически против строительства терминала в бухте Перевозная. По их словам, надежды населения на новые рабочие места, а администрации на налоговые поступления — напрасны. Так как владелец будущего терминала ООО "Восток ЛПГ" является резидентом свободного порта Владивосток, ему полагаются всевозможные налоговые преференции в течение 10 лет. Также терминал планирует эксплуатировать высокоточную современную технику, кадры для управления которой вряд ли проживают на территории пгт Приморский.

Также большое возмущение общественности вызывает место и время проведения публичных слушаний. По мнению активистов, слушания по проекту федерального уровня, которым является газовый терминал, согласно законодательству должны проводиться как минимум в Славянке или во Владивостоке, где значительно больше приморцев смогут высказать свое мнение.

В социальных сетях активисты и ученые призывают всю неравнодушную общественность приехать 21 мая к 14.00 в администрацию пгт Приморский и выступить против строительства газового терминала в бухте Перевозная.

Напомним, ООО "Восток ЛПГ", учредителем которого является компания из Казахстана, намерена построить на акватории бухты Перевозная морской терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов. Для этого планируется протянуть газопровод от поселка Приморский к побережью. Наливные буи будут расположены в 1,5-2 км от берега, таким образом, газовые трубы будут проходить через всю бухту до глубин 13-15 метров на месте подхода танкеров.