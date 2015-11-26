Массовый спорт и ЗОЖ ведут приморцев к здоровью

Проект ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью" расскажет, как сохранить и укрепить "самое дорогое"
Вместе к здоровью
Общество 11:00
Массовый спорт и ЗОЖ ведут приморцев к здоровью. Фото: ИА PrimaMedia

Здоровый образ жизни стал явным трендом последнего десятилетия: высокие технологии, освободив людей от физического труда, одновременно подарили им гиподинамию, от которой каждый спасается, как может. В Приморье, как и во всей России, несколько лет назад появились государственные центры здоровья, в которых не только быстро определят, здоров человек или нет, но и дадут ему рекомендации, как надолго сохранить и укрепить здоровье.

В заботе о собственном самочувствии и активном долголетии приморцы приобщаются к занятиям любительским спортом – осваивают велосипеды, надувные доски – сапы, каяки, целыми компаниями садятся в лодки-"драконы", играют в стритбол, футбол и пляжный волейбол. Свою роль в пропаганде здорового образа жизни и развитии физической культуры в Приморье играют официальные соревнования, массовые спортивные мероприятия.

Информационный проект ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью" познакомит широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветит мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

В рамках проекта мы будем рассказывать о мероприятиях, посвященных Всемирному дню здоровья, Дню физкультурника и другим праздникам, о марафонских забегах и заплывах в Приморье, о развитии разных видов спорта и активного отдыха.

здоровье Здоровый образ жизни, ЗОЖ спортивный туризм

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