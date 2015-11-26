Россия и Корея будут сотрудничать в сфере музыкального образования

Соглашение подписали Санкт-Петербургская государственная консерватория и департамент образования провинции Чолла-Намдо

Музыка. Фото: ИА PrimaMedia

Департамент образования провинции Чолла-Намдо, администрация города Кванъянг и Санкт-Петербургская государственная консерватория приняли решение сотрудничать в сфере музыкального образования, тем самым активизировать культурные обмены между двумя странами, сообщает PrimaMedia Korea.

По словам администрации города Кванъянг, 6 мая было подписано соглашение о сотрудничестве между сторонами и в дальнейшем будет осуществлена совместная деятельность для достижения результатов в области музыкального образования.

Консерватория будет направлять своих профессоров для курирования учеников Средней школы искусств, которая сейчас полномасштабно строится в провинции Чолла-Намдо, а также поддерживать программы развития для студентов местных музыкальных учреждений.

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова была первой русской консерваторией. Она была основана в 1862 году всемирно известным русским пианистом и композитором Антоном Рубинштейном.

Алексей Николаевич Васильев, ректор консерватории, отметил, что будут созданы все условия, чтобы ученикам из Кореи было комфортно на занятиях с участием профессоров Консерватории, а также, что обе стороны планируют создавать возможности для совместных выступлений вместе со студентами.

Средняя школа искусств провинции Чолла-Намдо – школа специального назначения, обучающая музыке и искусству, будет иметь девять классов, а студенты будут набраны на общенациональной основе. Школа планирует открыть свои двери в марте следующего года.