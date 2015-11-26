«Они не знают, что делать с фигурами!» - учителя рассказали об ошибках выпускников в ЕГЭ

Минимальный порог при сдаче экзамена по математике дается ученикам приморских школ намного труднее, чем по русскому языку

Экзаменационное задание. Фото: ИА PrimaMedia

Выпускные экзамены в школах Приморья стартуют через две недели. Основной этап сдачи ЕГЭ в крае начнётся 27 мая с проверки знаний по географии и литературе. 29 мая школьники сдадут математику, а 3 июня русский язык. В преддверии самых важных экзаменов года корреспондент ИА PrimaMedia обратился к аналитическому отчету Приморского института развития образования за 2018 год и расспросил учителей, в каких заданиях экзаменующиеся чаще всего допускают ошибки.

Русский и математику традиционно сдают почти все: некоторые выбирают базовый уровень заданий, а некоторые – профильный, необходимый для поступления на ряд направлений высшего образования. Ошибки тоже делают почти все – но в математических заданиях чаще.

Русский язык

Год назад на экзамене по русскому языку в Приморье 98% участников решило хотя бы по одному заданию в частях 1 и 2. 27 участников ЕГЭ набрали максимальное количество баллов, выполнив 100% заданий. Для сравнения: в 2017 году участников, получивших максимальный балл, было всего 7.

82 участника ЕГЭ по русскому получили 57 баллов, что соответствует 98% выполненной работы. 123 экзаменующихся получили по 56 баллов. Однако 383 выпускника набрали всего по 43 балла, а 32 человека не достигли минимального порога, позволяющего получить удовлетворительную оценку. В 2017 году таких провалов было 35.

Экспертом ИА PrimaMedia выступила преподаватель русского языка и литературы Маргарита Резникова. На основе опыта двух последних лет она рассказала, какие задания вызывают у экзаменующихся наибольшие затруднения.

– Прежде всего стоит рассмотреть сочинение по прочитанному тексту, в котором нужно сформулировать проблему. Как правило, с формулировкой справляются все. Потом необходимо аргументировать ее двумя примерами из текста, которые будут важны для понимания той самой проблемы. Вот тут начинаются трудности. Выпускники не могут указать смысловую связь между примерами и проблемой текста. Этого требования раньше не было, но теперь за отсутствие связи тоже вычитают баллы. Также требуется определить позицию автора и написать своё отношение к ней. Если с первым все справляются, то выразить свои мысли получается не у всех. Кроме того, ученики часто затрудняются найти связь между грамматическими ошибками и предложением, в котором они кроются. Это могут быть нарушения в употреблении причастных и деепричастных оборотов, неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом. Также затрудняет ребят выбор одной и двух "Н" в разных частях речи. Правила для каждой части речи свои, их нужно просто заучить. Без знания правил такое задание не решить.

Задание на проставление тире в предложениях введено только в этом году, и тоже требует заучивания правил. Может вызвать трудности задание определить тип речи — описание, повествование, рассуждение. Оно простое, но почему-то некоторые учащиеся путаются и совершают ошибки, даже если знают теорию. Нужно не торопиться и быть внимательным.

Математика

Общее количество приморских выпускников, выбравших базовый уровень ЕГЭ по математике, в 2018 году увеличилось на 649 человек и составило 75% от всех окончивших школу. В этом году также ожидается, что базовый уровень будет преобладать в выборе. Данный факт можно объяснить тем, что часто школьники не уверены в своих силах для профильного экзамена. Да и учителя советуют сдать базу "на всякий случаи?".

В 2018 году контрольно-измерительные материалы (или КИМы) ЕГЭ по математике базового уровня содержали 20 задании? с кратким ответом. В работу включены задания по всем основным разделам: алгебре, геометрии, основам математического анализа, теории вероятностей и статистике. Часть задании? имеют выраженную практическую направленность, а часть предназначена для проверки логических навыков.

В аналитическом отчете ПКИРО говорится, что приморцы показывают достаточно высокий процент решения алгебраических задач, чтобы считать уровень выполнения этих задании? в целом допустимым. Тем не менее, в 55 образовательных организациях по Приморью более половины выпускников не смогли преодолеть минимальный порог, в том числе в 8-ми из них все участники ЕГЭ по математике, выбравшие профильный уровень, не сдали экзамен.

О том, почему ученики могут "завалить" математику", а также о способах продуктивной подготовки корреспонденту ИА PrimaMedia рассказала преподаватель Алина Романова.

– Во время подготовки к экзаменам выпускникам необходимо правильно распределить силы. Нужны выработать график отдыха и работы. Это поможет избежать эффекта выгорания до сдачи экзаменов. Зачастую именно волнение и стрессы мешают правильному решению заданий. Не стоит перегружать себя. В моменты усталости лучше отвлечься на что-то другое. Также очень полезны любые упражнения по улучшению концентрации. Полезно будет всё, что доступно, разминка, дыхательная гимнастика, дневной сон. Замечаю, что выпускники уделяют много времени подготовке к сложным заданиям, а на простые не обращают внимания. В итоге допускают ошибки в легких задачах. В разделе заданий по геометрии допускается больше всего ошибок. Это связано с тем, что после школьной математики на геометрию перестают обращать внимание, а зря. Многие ребята знают числовые уравнения, но что делать с фигурами, под каким углом на них посмотреть, они просто не имеют представления. Поэтому не стоит забывать повторять базовые правила по геометрии.

Еще один эксперт, учитель математики старших классов Ольга Михайлова, поделилась рекомендациями относительно самых сложных заданий, на которых следует сконцентрироваться.

– Особое внимание мы уделяем подготовке к решению заданий первой части, как профильного, так и базового уровней. Но больше всего ошибок возникает на второй части, а именно: в заданиях с параметрами – его №18, и заданиях по геометрии № 14 – 16. Особое внимание следует обратить на последние задания экзамена по профильной математике. В них присутствуют экономические задачи, где в прошлом году выпускники школ допускали большое количество ошибок.

Что нового будет на ЕГЭ-2019

Сравнив экзаменационные задания 2018 и 2019 года, эксперты ИА PrimaMedia сообщили, что математику выпускники будут сдавать точно так же, как год назад. Изменения появились лишь в экзамене по русскому языку.

В частности, расширился диапазон проверяемых на ЕГЭ орфографических и пунктуационных правил. Вводится новое задание №?21 – и количество всех заданий увеличивается до 27. Новшество проверяет умение выпускника проводить пунктуационный анализ текста. Ранее в задании под номером 21 требовалось найти высказывания, соответствующие данному тексту. Кроме того изменился формат пяти других заданий и формулировка задания №?27.

Без принципиальных изменений остались экзаменационные задания по таким предметам, как география, физика, химия, информатика и ИКТ.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.