Бывший вице-губернатор возглавил департамент природных ресурсов Приморья

При Миклушевском Игорь Степаненко курировал внутреннюю политику

Игорь Степаненко. Фото: ИА PrimaMedia

Бывший вице-губернатор по внутренней политике Игорь Степаненко назначен директором департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья. Соответствующий приказ подписала 14 мая первый вице-губернатор края Вера Щербина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт администрации Приморского края.

На новой должности Игорь Степаненко должен будет курировать вопросы охраны окружающей среды, обращения с отходами, регулирования отношений недропользования и другие.

Игорь Степаненко был назначен вице-губернатором Приморья по внутренней политике в декабре 2016 года, когда край еще возглавлял Владимир Миклушевский. В октябре 2017 года тогдашний врио губернатора региона Андрей Тарасенко уволил Степаненко одним из первых.

До назначения на должность вице-губернатора долгое время возглавлял краевой наркоконтроль. Вместе с Олегом Кожемяко Игорь Степаненко претендовал на пост губернатора в декабре 2018 года, однако снял свою кандидатуру за несколько дней до выборов.

Родился Игорь Степаненко 10 марта 1970 года во Владивостоке. Женат. Воспитывает двух сыновей.