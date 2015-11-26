Бывший вице-губернатор возглавил департамент природных ресурсов Приморья

При Миклушевском Игорь Степаненко курировал внутреннюю политику
Политика 15 мая, 11:27
Игорь Степаненко. Фото: ИА PrimaMedia

Бывший вице-губернатор по внутренней политике Игорь Степаненко назначен директором департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья. Соответствующий приказ подписала 14 мая первый вице-губернатор края Вера Щербина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт администрации Приморского края.

На новой должности Игорь Степаненко должен будет курировать вопросы охраны окружающей среды, обращения с отходами, регулирования отношений недропользования и другие.

Игорь Степаненко был назначен вице-губернатором Приморья по внутренней политике в декабре 2016 года, когда край еще возглавлял Владимир Миклушевский. В октябре 2017 года тогдашний врио губернатора региона Андрей Тарасенко уволил Степаненко одним из первых.

До назначения на должность вице-губернатора долгое время возглавлял краевой наркоконтроль. Вместе с Олегом Кожемяко Игорь Степаненко претендовал на пост губернатора в декабре 2018 года, однако снял свою кандидатуру за несколько дней до выборов.

Родился Игорь Степаненко 10 марта 1970 года во Владивостоке. Женат. Воспитывает двух сыновей.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Избиркомам в Приморье поручили вычеркнуть "Патриота России" из бюллетеней

Новый глава Приморья уволил вице-губернатора по внутренней политике

Игорь Степаненко назначен главой приморской наркополиции

назначение кадровое Степаненко Игорь Геннадьевич

Очередные кадровые изменения произошли в мэрии Владивостока

14 мая, 12:22

Главой полиции Артема стал Алексей Голя

8 мая, 10:32
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia