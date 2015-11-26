Конец эпохи "праворулек": с "японками" придется распрощаться

Ввоз подержанных автомобилей из Японии уже практически прекратился

Ввоз подержанных автомобилей из Японии практически прекратился. В первом квартале 2019 года на Дальний Восток было ввезено "японок" на 85% меньше, чем годом ранее.

Число ввезенных праворульных машин составило всего 17 300 штук. Всего в 2018 году было продано 48 413 автомобилей с правым рулем. Десятилетием ранее, в 2010 году, таковых насчитывалось 50 239 машин, отмечает агентство "Автостат".

Ввоз некоторых брендов показал еще более сильное падение: Toyota Carina (837 шт.; -76%), Nissan Sunny (396 шт.; -87,1%), Toyota Corolla (316 шт.; -97,3%), Toyota Vitz (274 шт.; -92%), Mazda Demio (262 шт.; -89%), Toyota Mark II (253 шт.; -94%), Toyota Crown (198 шт.; -88%).

Тренд падения спроса и ввоза помимо Дальнего Востока неминуемо накроет и Сибирь. При отсутствии пополнения автопарка, праворульные автомобили будут постепенно вымываться из оборота. Продавцы пока не отмечают резкого падения спроса, но ощущение "конца эпохи" у них уже появилось.

"Негативный фон создают новости правительства, которое каждый год что-то вводит: "Евро-5", "Евро-6", затем утилизация, сейчас планируют ввести краш-тест. То есть это так называемое постепенное плавное давление на серый ввоз иномарок, не только правого руля", — говорит эксперт автосалона.

Тем не менее, отмечается увеличение спроса на японские праворульные минивэны типа Toyota Noah — предложение леворульных иномарок такого типа очень мало. Гибридные автомобили, позволяющие экономить топливо также пользуются повышенным интересом.

Егор Тараруев