Пять человек пострадали в ночном ДТП на Луговой во Владивостоке

Водитель на Toyota Mark X не справился с управлением и врезался в Toyota Prius (ФОТО)
Происшествия 15 мая, 11:51
ДТП. Фото: ГИБДД

ДТП с пятью пострадавшими произошло сегодня ночью на Луговой во Владивостоке. Водитель на Toyota Mark X, двигаясь с улицы Светланской в сторону Спортивной, не справился с управлением и врезался в Toyota Prius, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городского ГИБДД.

22-летний водитель "Приуса" получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, его 40-летняя пассажирка направлена на амбулаторное лечение с поверхностной раной лобной области. Двое пассажиров Toyota Mark X – девушки в возрасте 23 и 25 лет – получили ушибы мягких тканей головы. Им назначено амбулаторное лечение. Третья — 23-летняя девушка – госпитализирована с переломом обеих костей левого предплечья.

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Алкоголь в крови обоих водителей обнаружен не был. Проведенная в отношении участников ДТП проверка показала, что водитель автомашины Toyota Mark X ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

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