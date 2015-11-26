Холодные и дождливые выходные ждут жителей Приморья

Основные осадки пройдут в воскресенье
Общество 15 мая, 15:56
Пасмурно. Фото: ИА PrimaMedia

Предстоящие выходные в Приморье не порадуют приморцев хорошей погодой. В крае будет прохладно, а в воскресенье местами пройдут небольшие и умеренные дожди, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

В ночные часы температурный фон +4...+13°C. Днем воздух прогреется до +21...+31°C, на побережье с моря южными ветрами будет выноситься низкая облачность и очаги тумана, здесь прохладней +11...+19°C.

Во Владивостоке в субботу, 18 мая, облачно с прояснениями, утром не исключен туман, морось. Минимальная температура воздуха +8...+10°C, максимальная +14...+16°C, в пригороде теплее на 3–4 градуса. В воскресенье облачно, местами моросящий туман. Усилится южный ветер. День будет немного прохладней субботы.

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