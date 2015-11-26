Синоптики рассказали, каким будет лето-2019 в Приморье

Борис Кубай посоветовал жителям прибрежных районов набраться терпения и подождать июля или уехать в отпуск
Общество 17:18
Лето. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Главный синоптик Борис Кубай рассказал, что лето 2019 в Приморье будет разным в разные месяцы, но особенно отметил, что июнь будет влажным и холодным, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

"Лето в этом году будет разным: и влажно-туманным (в первую половину лета, на побережье), и жарким, и не без дождей", — отметил Борис Кубай.

По его словам, в Приморье сейчас наступила первая стадия летнего муссона, которая может продолжаться до конца июня, а в отдельные годы и до середины июля. В это время на побережье с южными ветрами поступает холодный морской воздух с температурой от +8°С до +12°С. Редкие эпизоды потепления наблюдаются при смене направления ветра с материка.

Жителям и гостям Владивостока и прибрежных районов Приморского края, Борис Кубай, порекомендовал набраться терпения и подождать июля или, если есть возможность, уехать в отпуск в континентальную часть края, где воздух будет прогреваться до +30°С.

Как отметил Борис Кубай, сезон тайфунов в этом году начнется в июле и закончится в сентябре.

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