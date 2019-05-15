Посетителей популярных мест Владивостока эвакуируют из-за сообщений о заминировании (ФОТО)

В числе потенциально опасных - здания ВГУЭС, Океан, Fresh Plaza, Clover House и другие
Происшествия 15 мая, 16:47
Очередная серия эвакуация накрыла Владивосток. Фото: предоставлено очевидцами

Студенты, посетители и работники бизнес-центров, а также туристы и отдыхающие стали жертвами массовых эвакуаций, которые проходят сегодня, 15 мая в различных общественных местах Владивостока. В том числе была блокирована работа кинотеатра Океан, ВГЭУСа, деловой центр Fresh Plaza, офисное здание Росбанка на Тигровой и торговый центр Clover House, сообщает ИА PrimaMedia.

В настоящий момент люди покинули вышеуказанные здания. Внутри сейчас работают специалисты правоохранительных органов,кинологи с собаками, рядом дежурят кареты Скорой помощи, пожарные.

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О том, как проходила эвакуация во ВГУЭСе, рассказала руководитель пресс-службы Лариса Прохорова.

— Да, у нас действительно сработала тревога из-за сообщения МЧС о заминировании. Затем, согласно всем инструкциям,люди организованно вышли на улицу. Особенно сильно на работу университета эвакуация не повлияла, поскольку основные занятия у студентов закончились, с 12 мая они лишь проходят учебные модули. Среди эвкауировавшихся сегодня были в основном только сотрудники, — говорит Лариса Прохорова.

Информацию о том, что эвакуация прошла по причине звонка с сообщением о заминировании, подтвердили и в кинотеатре "Океан".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, днем 15 мая в полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. На места происшествий направлены следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи со служебными собаками, сотрудники патрульно-постовой службы, МЧС, бригады скорой медицинской помощи, наряды ДПС. Проводится обследование объектов.

Напомним, волна эвакуаций из-за ложных сообщений о заложенных бомбах накрывает Владивосток не в первый раз. Буквально неделю назад, 8 мая была нарушена работа множества ТЦ по всему Владивостоку: от центра до Чуркина, Второй Речки и даже пригорода. Причиной послужили ложные звонки о заминировании зданий. Подобная нынешней, но еще более масштабная серия эвакуаций прошла в столице Приморья в конце января 2019 года. Тогда эвакуированы были не только торговые центры, но и школы, а также административные здания. Сообщения о взрывчатке оказались ложными. Позднее информация о взрывчатках в различных зданиях городской инфраструктуры распространилась на Хабаровский край и другие регионы Дальнего Востока.

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