Спасайся кто может: волна эвакуаций прокатилась по всему Владивостоку (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

Эвакуированы крупные ТЦ столицы Приморья от центра до пригорода

тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

Сразу несколько крупных торговых центров Владивостока, расположенные в самых разных районах города, были эвакуированы во второй половине дня в среду, 8 мая. На месте работают специалисты различных спецслужб. Причиной послужили сообщения о заминировании, сообщает ИА PrimaMedia.

Была нарушена работа множества ТЦ по всему Владивостоку: от центра до Чуркина, Второй Речки и даже пригорода. Машины полиции и кареты скорой помощи были замечены у ТЦ "Седанка Сити", "Европейский", "Центральный", "Авангард", "Сотка", ГУМ, Малый ГУМ, "Черемушки" и у Первореченского рынка.

Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в УМВД России по Приморскому краю, в полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. На места происшествий оперативно направлены следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи со служебными собаками, сотрудники патрульно-постовой службы, МЧС, бригады скорой медицинской помощи, наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД. Сейчас идет обследование объектов. Полиция проводит проверку по факту сообщений о заминировании зданий.

"Нас попросили срочно покинуть здание и выйти на улицу, о причинах никто сообщил. Паники среди людей нет, только непонимание," — делится своими впечатлениями горожанка, оказавшаяся в момент эвакуации в ТЦ "Седанка Сити" в пригороде Владивостока.

В тот же день, 8 мая серия эвакуаций прошла и в Хабаровске. Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, полиция уже проводит проверку по факту ложных сообщений о заминировании ряда ТЦ. Ни в одном из объектов никаких опасных предметов обнаружено не было.

Напомним, волна эвакуаций из-за ложных сообщений о заложенных бомбах накрывает Владивосток не в первый раз. Подобная нынешней, но еще более масштабная серия эвакуация прошла в столице Приморья в конце января 2019 года. Тогда эвакуированы были не только торговые центры, но и школы, а также административные здания. Сообщения о взрывчатке оказались ложными. Позднее информация о взрывчатках в различных зданиях городской инфраструктуры распространилась на Хабаровский край и другие регионы Дальнего Востока.