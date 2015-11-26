Рынок стройматериалов в Приморье возрождается, но проблемы есть – "Деловая Россия"

Решить их поможет более решительная поддержка местного производителя, считают в Приморском региональном отделении организации

Трубное производство неплохо развито в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Положительную динамику в развитии местной индустрии строительных материалов отметили в Приморском региональном отделении Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Достаточно сказать, что на XXVI Международной строительной выставке "Город 2019", которая прошла в конце апреля во Владивостоке, отдельная часть экспозиция была посвящена исключительно приморским товарам, которые заняли более 50% всей представленной на выставке продукции. Вместе с тем, в этом сегменте строительной индустрии по-прежнему имеются определенные проблемы. Какие именно и как их решить, об этом корр. ИА PrimaMedia побеседовал с куратором проекта "Сделано в Приморье" от Приморского регионального отделения Общероссийской организации "Деловая Россия" Алексеем Бурдюком.

В настоящий момент, местный рынок строительных материалов находится в процессе возрождения, отметил собеседник агентства. В Приморье появляются перспективные производства. Тем не менее, основная проблема, характерная для Дальневосточных регионов, — б?льшая себестоимость и меньший рынок сбыта, по-прежнему создает местной отрасли строительных материалов трудности, которые приходится преодолевать производителям.

— Если говорить о возрождении, то возрождаются в основном сектора, производящие продукцию, которую невозможно доставлять на большие расстояния из других регионов. Речь идет, прежде всего, о железобетонных изделиях и металлоконструкциях. Здесь местный производитель чувствует себя неплохо, наблюдается даже некоторая конкуренция. Неплохо идут проекты по производству декоративного камня и фасадных материалов. Есть завод "Примполимер", выпускающий полимерные трубы. Есть завод "ЭКОЛОС", выпускающий емкости, резервуары, очистные сооружения. Но и тут речь идет о производстве продукции и систем, не поддающихся перевозке на большое расстояние, — подчеркнул Алексей Бурдюк.



Алексей Бурдюк. Фото: ИА PrimaMedia

А вот что касается секторов, где транспортная составляющая из Сибири и центральных регионов России не отражается существенным образом на производстве продукции, то здесь местному производителю приходится достаточно сложно. Федеральные законы о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток пока особо не сказываются на себестоимости и не дают существенных преимуществ резидентам из числа местных производителей.

— Себестоимость зависит от рынков сбыта, а на экспортный рынок стройматериалов, насколько я знаю, пока еще никто не вышел. Так что в этом сегменте картина не меняется, — отметил Бурдюк.

При этом местные производители находятся, что называется, в тренде новых технологий, применяемых в индустрии строительных материалов. Сегодня в отрасли строительных материалов нельзя не быть современным. Иначе ты просто не попадешь на рынок. Положительным моментом является то, что буквально под боком — ведущие экономики Юго-Восточной Азии, производитель из Приморья может в любой момент съездить в Японию, Китай, Республику Корея и посмотреть последние разработки в своем сегменте.

Идти в ногу со временем требуют и применяемые в России ГОСТы, и сам строительный рынок. И то, что это удается делать, как раз и продемонстрировала недавняя выставка "Город 2019"

Крупногабаритные конструкции, спецтехника, электрические кабели и сантехника, кирпич, пеноблоки и т.д. – все это уже научились делать здесь, в Приморье.

— Напомню, что в свое время именно с целью продвижения товаров и услуг местных производителей строительных материалов и продукции других отраслей промышленности по инициативе Приморского регионального отделения "Деловой России" был создан проект "Сделано в Приморье". И в последнее время в этом плане наблюдаются определенные подвижки, — сказал Алексей Бурдюк.

Чтобы процесс продолжался, по мнению экспертов Приморского регионального отделения "Деловой России", необходимо и дальше информировать органы исполнительной власти, ответственные за комплектацию и снабжение региональных или муниципальных строительных объектов, с тем чтобы при составлении технических заданий могло учитываться наличие того или иного местного производства. Это должно отражаться также и в проектной документации.

— Надо сказать, что новая команда краевой администрации прекрасно понимает, что собой представляет современное производство. А новому губернатору это известно, наверное, лучше всех. Я могу сказать, что сейчас поставлена задача по корректировки проектной документации так, чтобы учитывалось наличие местных производителей, — подчеркнул Бурдюк.

По словам собеседника агентства, развитие рынка строительных материалов и строительной отрасли в Приморье имеет большое значение, поскольку эти виды промышленной деятельности имеют ярко выраженный мультипликативный эффект. Каждое предприятие стройиндустрии порождает развитие смежных производств, что в свою очередь ведет к увеличению количества рабочих мест и объему налоговых отчислений от предприятий.

Большое значение для местных производителей имеет и реализация крупных федеральных проектов, таких, например, как строительство большого судостроительного комплекса в рамках ТОР "Большой Камень". Такие проекты дают работу многим подрядчикам, в том числе производителям строительных материалов.

— Надеюсь, и другие крупные компании будут давать подряды. Я имею в виду Роснефть и Газпром с их планами развития собственной инфраструктуры, — пояснил Алексей Бурдюк.

Председатель Приморского регионального отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, к которому ИА PrimaMedia также обратилось за комментарием, отметил, что для строительной индустрии региона большое значение имеет упрощение разрешительных и согласовательных процедур, которые важны для застройщиков, девелоперов и инвесторов. Среди них, прежде всего, получение земли под застройку, а также согласование проектной документации.



Алексей Тимченко. Фото: предоставлено ПРО ООО "Деловая Россия"

— Сейчас на уровне властей региона активизирована работа по содействию бизнесу в этих вопросах, это очень хорошо. Мы, со своей стороны, оказываем властям необходимую экспертную поддержку и как национальное бизнес-объединение стараемся всемерно содействовать упрощению таких процедур и созданию режима наибольшего благоприятствования для бизнеса вообще и стройиндустрии региона в частности, — подчеркнул Алексей Тимченко.

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