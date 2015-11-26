Когда ГИБДД штрафует пассажиров авто незаконно

Инспекторы в некоторых случаях не имеют права наказывать сидящего в салоне пассажира

Конкретная формулировка понятия "общественное место" в российском законодательстве отсутствует. Фото: pixabay.com

За распитие алкогольных напитков в общественных местах могут наказать и сидящего в салоне машины пассажира тоже. Но только при определенных обстоятельствах.

Если водитель не против, что в его машине находится пассажир "под мухой" и тот ведет себя адекватно, оштрафовать за пьянку сотрудники ГИБДД пассажира не могут. Так как к общественным местам относится общественный транспорт (маршрутка, троллейбус, автобус), но не личный автомобиль, пишет АвтоВзгляд.

Однако, если машина припаркована где-то во дворе или у обочины и пассажир в салоне ведет себя вызывающе, используя ненормативную лексику, распивая спиртное, тогда сотрудник ГИБДД имеет право привлечь такого гражданина к административной ответственности. Так как он нарушает порядок, и прохожие становятся свидетелями его бесчинства.

Эти нюансы должны знать, как пассажиры, так и водитель авто. Так как в данный момент конкретная формулировка понятия "общественное место" в российском законодательстве отсутствует, и этим часто пользуются сотрудники ГИБДД, пытаясь, привлечь к ответственности пассажиров за распитие алкоголя в автомобиле, который едет по трассе.

Карина Красилова