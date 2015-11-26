ЛиТР-2019: В цифровое будущее вместе с "Ростелекомом" и Сергеем Лукьяненко

Встреча фантаста с участниками конкурса "Вместе в цифровое будущее" ПАО "Ростелеком" завершилась награждением журналистов и блогеров

Александр Логинов (слева) и Сергей Лукьяненко. Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia

Встреча автора культовых романов в жанре фантастики жесткого действия (фантастики Пути) Сергея Лукьяненко с журналистами и блогерами, принявшими участие в VIII конкурсе "Вместе в цифровое будущее" ПАО "Ростелеком", состоялась в четверг, 16 мая, в Малом зале Приморского краевого театра молодежи в рамках II фестиваля "Литература Тихоокеанской России", который проходил 16-18 мая в историческом центре Владивостока, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Участие в разговоре принял вице-президент — директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов. Завершилась беседа о цифровом будущем человечества награждением победителей и лауреатов регионального этапа конкурса, проводившегося макрорегиональным филиалом "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком", автограф-сессией и небольшим фуршетом.

"О фантастическом будущем и цифровом настоящем" — так была сформулирована главная тема встречи, на которую были приглашены представители местных СМИ и регионального отделения Союза журналистов, блогеры и литераторы.



"О фантастическом будущем и цифровом настоящем" — так была сформулирована главная тема встречи. Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы побеседовать о том жанре литературы, который зачастую связан с современными телекоммуникациями, цифровыми технологиями, искусственным интеллектом, виртуальной реальностью", — предварил дискуссию председатель Приморского регионального отделения Союза журналистов России, генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов, взявший на себя роль модератора.

Виртуальная реальность стала предметом фантастической литературы достаточно давно, в 80-х годах прошлого столетия, когда еще не было Интернета, напомнил Сергей Лукьяненко.



Сергей Лукьяненко: Общество в цифровом плане развилось невероятно сильно. Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia

"Но уже появлялись первые мысли о том, как будет жить будущее общество, которые мы сейчас называем цифровым, как будут выглядеть будущие глобальные информационные сети. Причем все это представлялось писателям куда более ярко и фантастично, нежели сейчас. Мы до сих пор не используем какие-то особые шлемы, костюмы, которые помогают войти в Интернет и ощутить виртуальную реальность как подлинную, — сказал писатель. – Но то, что общество в цифровом плане развилось настолько, что возникла тесная информационная среда, в которой совершенно не важно, где ты в данный момент находишься, — в Берлине, Токио или Владивостоке, — факт свершившийся. В этом смысле мы с вами живем в самом настоящем виртуальном мире".

Ну а помогают нам в этом коммуникационные технологии, еще недавно казавшиеся фантастическими. Более того, иные из них вообще не приходили фантастам в головы. Тот же мобильный телефон не был "угадан" никем из классиков жанра.

"Как создаются новые коммуникационные продукты, как возникают новые идеи? Я здесь бы провел прямую параллель с работой писателя-фантаста, — вступил в разговор Александр Логинов. – Как и у писателя, когда ты еще не знаешь четко, какой продукт ты хочешь получить, вначале появляется некий образ, который со временем превращается в определенную модель. Конечно, в первую очередь мы опираемся на потребности клиентов. Сначала мы представляем, что нужно жителям и бизнесу, а потом планомерно действуем в нужном направлении".



Александр Логинов: Работа создателей новых коммуникационных продуктов сродни работе писателя-фантаста. Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia

Заменят ли роботы со временем рядового сотрудника, а искусственный интеллект журналиста и писателя – такой вопрос на встрече с писателем фантастом не мог не возникнуть, и он, конечно же возник.

"С роботами все понятно – уже сейчас многие производства полностью автоматизированы, и в этом для человека нет ничего опасного, — заметил Сергей Лукьяненко. – А вот с искусственным интеллектом все обстоит сложнее. Возникнет ли он? И нужно ли это делать? С одной стороны, искусственный разум с нами не очень сильно-то будет пересекаться. Потому что скорость его мышления будет гораздо выше, чем у людей. И он будет быстрее обучаться. И не возникнет ли у него тогда идея насчет того, что человек не особенно нужен, — кто может поручиться. Недаром среди ученых США крепнет мысль, что приближается закат человечества".

Соединение искусственного интеллекта с человеком может быть и не таким трагичным и фатальным, как это показано в известном фильме "Матрица", заметил Александр Логинов.

"Наверно, задача тех, кто создает новые технологии, и наша в том числе, состоит в том, чтобы человечество никогда не выпускало "главную кнопку" из своих рук", — сказал он. – По моему твердому убеждению, искусственный интеллект никогда не заменит человеческий".

А затем модератор встречи Виктор Суханов дал слово залу. Поклонники творчества Сергея Лукьяненко спросили у него, например, о том, какими продвинутыми информационными технологиями он пользуется, когда пишет свои романы.



Сидящие в зале также задали вопросы Сергею Лукьяненко. Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia

"Я работаю по старинке, — ответил гуру современной отечественной фантастики. – Набираю тексты в Word’е. А если надо что-нибудь уточнить, захожу в Интернет".

Завершилась встреча, как принято говорить в таких случаях, на мажорной ноте. А именно вручением дипломов и призов победителям и лауреатом регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее".

"Есть люди, которые придумывают, есть люди, которые реализуют, а есть люди, которые об этом пишут. Благодаря журналистам и блогерам информация о новых продуктах и услугах компании "Ростелеком" доходит до граждан, — подчеркнула директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Любовь Алексеева. – Мы восьмой год проводим этот конкурс, в этом году на него поступило 115 работ. Сегодня мы будем награждать журналистов Приморского края, которые победили в отдельных номинациях и продолжат участие на федеральном этапе, а также обладателей специальных призов".

В номинации "Печатная пресса" победителем стал Олег Клименко из делового еженедельника "Золотой Рог".



Александр Логинов с победителем в номинации "Печатная пресса" Олегом Клименко. Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia

"Символично, что сегодня на этой площадке встретились мэтр российской фантастики и человек, который представляет отрасль, которая "убивает" эту фантастику, — пошутил он, получая награду из рук Александра Логинова. — А если серьезно, то очень приятно, что впервые в церемонии награждения участвует такой известный писатель, как Сергей Лукьяненко".

Специальный приз в этой номинации получили журналистки "Приморской газеты" Ольга Ильченко и Ксения Курдюкова.

В номинации "Социальные медиа" диплом обладателя первого места получил Евгений Ващенко, который писал о работе корабля, укладывающего подводный оптоволоконный кабель на Курилах.

В номинации "Интернет-СМИ" приморцам были вручены специальные премии. Их обладателями стали Андрей Горюнов ("Дейта.ру") и Александр Куликов (ИА PrimaMedia).

Специальными премиями также были отмечены Вадим Кочугов, Михаил Войтович, Анастасия Добровольская, Анастасия Сытько и Евгений Коваль.

А потом состоялась автограф-сессия. Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia Автограф Лукьяненко дорого стоит — спасибо "Ростелекому" за встречу. Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia 1 / 2

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока", администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.

Справка. Конкурс региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" проводился на территории обслуживания следующих макрорегиональных филиалов ПАО "Ростелеком": "Волга", "Северо-Запад", "Урал", "Центр", "Юг", "Сибирь" и "Дальний Восток" — в период с 16 января 2019 года по 31 марта 2019 года. Организатором конкурса стало ПАО "Ростелеком" при поддержке ЗАО "Эрикссон Корпорация АО". Конкурс проводится по следующим номинациям: печатная пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет-СМИ (в том числе новостные агентства); социальные медиа (блогеры); специальная номинация партнера "5G – платформа новых возможностей"; специальная номинация "Ростелекома" "Биометрия – путь к цифровой идентичности". Итоги федерального этапа конкурса по четырем номинациям и двум спецноминациям будут подведены до 30 июня 2019 года.