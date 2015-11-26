Сергей Стариков: в небе и на земле нельзя забывать читать

"Крыльями" фестиваля "Литература Тихоокеанской России" выступила авиакомпания "Россия"
ЛиТР
Общество 21:05
Официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков. Фото: ИА PrimaMedia

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" расширил свое пространство и поднялся в небо, сообщает ИА PrimaMedia. Партнером – "крыльями" ЛиТРа выступила авиакомпания "Россия". Официальный представитель компании Сергей Стариков отметил важность чтения и значимость проведения мероприятия для всей России.

— Для нас важна поддержка этого мероприятия, поскольку сегодня многие забывают про чтение. На борту самолета уже редко встретишь пассажира с книгой. Фестиваль набирает свою популярность, превращаясь во всероссийскую дискуссионную площадку. Здесь любимые многими писатели могут поделиться с читателями своими новыми историями, поделиться опытом с начинающими писателями. В первую очередь происходит популяризация чтения, как говорится и на небе, и на земле. Для авиакомпании "Россия", как социально-ответственной компании, важен дальневосточный регион, поскольку мы помогаем решить вопрос транспортной доступности с центральной частью страны, перевозя пассажиров по плоским тарифам. Стоит отметить и детскую часть фестиваля. С нами путешествует много пассажиров с детьми и, конечно, хотелось бы их видеть с книгой в руках. Особенно приятно, что с нашей авиакомпанией прилетели известные писатели – участники фестиваля "Литература Тихоокеанской России", — отметил Сергей Стариков.

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