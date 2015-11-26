Во Владивостоке осудили таксиста, напавшего с ножом на пассажиров

Пассажиры начали конфликтовать еще в ходе поездки, когда водитель начал предъявлять свои условия

Нож. Фото: ИА PrimaMedia

Суд во Владивостоке приговорил таксиста, который напал на своих пассажиров с ножом к 7 годам лишения свободы. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого нападавшему придется выплатить пострадавшим значительную сумму за имущественный моральный вред, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Приморского края.

Пассажиры начали конфликтовать еще в ходе поездки, когда водитель начал предъявлять свои условия. В процессе ссоры водитель остановил авто и ударил несколько раз ударил ножом одного из пассажиров. Позже их расценили как тяжкий вред здоровью.

Злоумышленник также ударил ножом несколько раз второго пассажира. Когда последний попытался скрыться от нападавшего, таксист погнался за ним и пытался убить. Однако потерпевшему удалось спрятаться от преследователя.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.