Прокуратура нашла нарушения в администрации в Приморье

Надзорный орган быстро принял меры в отношении провинившихся
Это интересно 16:08
Прокурор. Фото: ИА PrimaMedia

Неразмещение обязательной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства послужило основанием для вмешательства прокуратуры.

В ходе проведенной в марте 2019 года Дальнереченской межрайонной прокуратурой проверки установлено, что специалистом муниципального жилищного контроля администрации городского округа не размещены сведения, размещение которых в соответствии с действующим законодательством является обязательным.

Так, должностным лицом органа, осуществляющего муниципальный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не раскрыта информация о проводимых проверках, а также о результатах проверок за 2018 год. Фактически требуемые по закону сведения размещены лишь после прокурорской проверки.

По данному факту в отношении специалиста муниципального жилищного контроля администрации городского округа дела возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 13.19.1 КоАП РФ.

По результатам его судебного рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

Кроме этого, межрайонной прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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