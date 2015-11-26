В Приморье мужчина насмерть забил любимую из-за измены

Ревнивец нанес множество ударов по телу и голове женщины обухом топора

Нападение. Фото: ИА PrimaMedia

Житель Приморья предстанет перед судом за убийство возлюбленной. Мужчина до смерти избил любимую женщину, после того как она призналась ему в измене, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Приморского края.

Убийство было совершено в начале марта 2019 года. Смерть женщины наступила от травматического шока. На ее теле не было живого места: эксперты в ходе осмотра обнаружили различные телесные повреждения в области головы, конечностей и груди, сопровождавшиеся разрывами тканей.

Нападавшего будут судить по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".