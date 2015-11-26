Агитационный текстиль ХХ века представили на выставке "100% Иваново" в музее Арсеньева

Выставка нового проекта "Коллекционируя Россию" открывается сегодня в залах на Светланской
Общество 16 мая, 16:48
Экспонаты выставки. Фото: ИА PrimaMedia

Новая привозная выставка "100% Иваново" открывается сегодня, 16 мая, в главных залах музея Арсеньева на Светланской, 20. На ней представлены редчайшие образцы из коллекции Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина. Выставка проходит в рамках долгосрочного межмузейного проекта "Коллекционируя Россию", сообщает ИА PrimaMedia.

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Посетители экспозиции откроют для себя многовековую историю российского текстиля. Ранее текстильная коллекция Ивановского музея побывала в Великобритании, Бахрейне, Москве и Санкт-Петербурге, однако только во Владивостоке можно будет увидеть самое масштабное собрание ивановских ситцев последних лет.

Выставка "Коллекционируя Россию. 100% Иваново" рассказывает о текстильном производстве, которое издавна стало визитной карточкой города Иваново, начавшись с небольших кустарных артелей и дойдя до крупных промышленных комбинатов. Эта выставка — рассказ о регионе, который "сформирован" тканью, определившей многое в жизни как Ивановской области, так и всей страны.

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В музей Арсеньева прибыли образцы тканей XVIII-XX веков, рисунки художников, которые создавались специально для тканей, а также пользующийся большой популярностью среди российских и иностранных ценителей агитационный текстиль. Помимо предметов связанных с текстильной промышленностью, на выставке представлены "редкости и древности" из личной коллекции мецената и просветителя Дмитрия Бурылина. Этот человек посвятил всю свою жизнь пополнению коллекции, тратя колоссальные средства в разныхгородах России и Европы с целью создать музей.

— Некоторые вещи неразрывно связаны с Дальним Востоком – например, агитационные текстильные изделия с изображениями русско-японской войны, адмирала Макарова. Также много изделий с изображением азиатских мотивов. Здесь много вещей, которые выставляются крайне редко, — отметила сотрудница Ивановского музея Галина Карева.

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Выставка "Коллекционируя Россию. 100% Иваново" в главном корпусе Приморского музея продлится до сентября.

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