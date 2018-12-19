"Дальморепродукт" из-за финансовых проблем сдал все свои суда в аренду

Таким образом предприятие, которое не получило в этом году квоты на добычу биоресурсов, хочет сгладить тяжелое финансовое положение

Суда. Фото: ИА PrimaMedia

АО "Холдинговая компания "Дальморепродукт", которое не получило в этом году квоты на добычу биоресурсов, сдало все свои суда в аренду. За счет этого шага предприятие, подконтрольное структурам Дмитрия Дремлюги, хочет сгладить тяжелое финансовое положение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Конкурент".

"Дальморепродукт" заключил договоры на аренду судов и договора на переработку сырца. "Предприятие теперь имеет экономическую возможность продолжать хозяйственную деятельность в будущем и не намерено обращаться за защитой от кредиторов", — говорится в отчете ДМП за первый квартал 2019 года.

О серьезных финансовых проблемах предприятия заявили аудиторы, которые проанализировали годовой отчет компании за 2018 год. Критичные моменты были указаны, в частности, в отношении просроченной кредиторской задолженности и способности своевременно погашать имеющиеся обязательства.

Аудиторов также смутил показатель чистых активов компании, который на 31 декабря 2018 имел отрицательное значение и составлял 822,1 млн рублей, что является следствием того, что "Дальморепродуктом" был получен чистый убыток за 2018 и 2017 годы в размере 161,5 млн рублей и 747,05 млн рублей соответственно. Положение усугубилось, когда в конце 2018 г. "Дальморепродукт" не допустили до распределения квот на добычу биоресурсов.

Отмечается, что предприятие и раньше не стыдилось сдавать суда в аренду. Так, в 2018 году выручка АО ХК "ДМП" составила 2,8 млрд рублей, в том числе по основному виду деятельности "производство и реализация продукции" — 2,09 млрд рублей, (из них выручка от услуг по переработке – 347,8 млн рублей). В то же время выручка от сдачи в аренду судов составила 401,01 млн рублей, от сдачи в аренду помещений – 243,5 млн рублей.

Чистый убыток ДМП в прошлом году составил 161,5 млн рублей, а величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода — 1,8 млн рублей.